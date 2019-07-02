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Hristodulidis lise öğrencilerine çözüm hedefini anlattı

Hristodulidis lise öğrencilerine çözüm hedefini anlattı

02 Temmuz 2019 Salı 07:11
Hristodulidis lise öğrencilerine çözüm hedefini anlattı

Lanitio Lisesi’nden bir grup öğrenci, “Lanitio’nun Nabzı” isimli okul gazetesi hesabına Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile 3 Nisan 2019’da söyleşi yaptı. 
Fileleftheros’un bugünkü sayısıyla birlikte dağıttığı okul gazetesinde yer alan söyleşide Hristodulidis, öğrencilerin Kıbrıs sorunu, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle yaptığı üçlü işbirliklerini genişletme planları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle ilgili sorularına cevap verdi. 
Öğrencilere “Kıbrıs sorununun Doruk Antlaşmaları, BM kararları ve AB ilkeleri temelinde, üçüncü tarafların müdahale hakkı ve garantörlüğü olmadan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin normal bir devlet olacağı şekilde çözülmesi Kıbrıs hükümetinin en üst hedefi ve önceliğidir” diyen Hristodulidis, Dışişleri  Bakanlığı’nın, yurtdışındaki, 50’nin üzerindeki büyükelçiliğiyle bu çabanın “sivri mızrak ucu” olduğu söyledi.

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Hristodulidis’e, Türkiye’nin Doğu  Akdeniz ile ilgili siyasi tavrının kendisini kaygılandırıp kaygılandırmadığı da soruldu. Türkiye’nin “öngörülmez” diye nitelediği tavrının kendilerini kaygılandırdığını anlatan Rum Bakan, Türk yetkililerin Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarının, sözde egemenlik haklarının kullanılması konusunda Rum yönetimine tehdit niteliğinde olduğunu söyledi.
Kendilerinin bu konuda Türkiye ile günlük diyaloğa girmeyeceklerini, bu konudaki kararlarına ve eylemlerine güvendiklerini anlatan Hristodulidis “enerji projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi. 
Hristodulidis Güney Kıbrıs’ın Yunanistan ile birlikte Mısır, İsrail ve Ürdün gibi bölge ülkeleriyle üçlü işbirlikleri geliştirdiğini, bu ülkelere Lübnan’ın da eklenmesi gerektiğini söyledi ve bu üçlü işbirliği mekanizmalarının daha da geliştirilmesi, gerek bölgeden  gerekse bölge dışından yeni eklemeler yapılması perspektifi bulunduğunu anlattı, buna örnek olarak; İsrail ile üçlü işbirliğine ABD’nin, Ürdün ile işbirliğine de Irak’ın eklenmesini örnek gösterdi. Hristodulidis “Çok yakında, Lefkoşa’da bu mekanizmalara destek sağlayacak Daimi Sekreterlik kurulmasıyla bu mekanizmaların güçleneceğini ve merkezi Kıbrıs’ta olacak bölgesel güvenlik ve işbirliği örgütü kurulmasına zemin teşkil etmesini öngörüyoruz” dedi. 
 

Son Güncelleme: 02.07.2019 10:15
Anahtar Kelimeler:
HristodulisNikos Hristodulis
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