Hristodulidis Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu

Rum haber kaynaklarına göre Hristodulidis, yeni konferansın müzakerelerin yeniden başlamasının ilan edilmesi için, prosedürel nitelikli olacağını da öne sürdü.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin hemen ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Crans Montana tipinde uluslararası bir konferans toplanacağı iddiasında bulundu.
Rum haber kaynaklarına göre Hristodulidis, yeni konferansın müzakerelerin yeniden başlamasının ilan edilmesi için, prosedürel nitelikli olacağını da öne sürdü.