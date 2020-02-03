Hristodulidis Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu

Rum haber kaynaklarına göre Hristodulidis, yeni konferansın müzakerelerin yeniden başlamasının ilan edilmesi için, prosedürel nitelikli olacağını da öne sürdü.

Türkiye’nin AB’yle olan katılım müzakerelerini yeniden etkin hale getirme çabası konusunda ise Rum bakan, bunun olumlu bir gelişmeden ibaret olduğunu ifade etti.