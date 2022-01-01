banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Güney'de Omicron alarmı
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Kırmızı ışıkta geçince kazaya sebep oldu
Dikkatsizlik kazaya sebep oldu
Son Dakika! Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun hayatını kaybetti
Gururumuz Birkan'dan acı haber!
banner405

Hristodulidis Katar’a gidecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, 6 Ocak’ta Katar’ın başkenti Doha’ya gideceği belirtildi. 

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:10
Hristodulidis Katar’a gidecek

Simerini gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge’de ve özellikle ExxonMobil-Qatar Petroleum’a verilen 5’inci parseldeki enerji güvenliği koşullarını oluşturma çabası çerçevesinde, 6 Ocak’ta Doha’ya gideceğini ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunacağını yazdı.
Güney Kıbrıs’ın, Türkiye ile Katar ilişkilerinde “kama” nitelikli olduğunu yazan gazete, (Güney Kıbrıs’ın) Katar’ın  ABD ile birlikte, enerji konularında Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının koruma kalkanına dönüşebileceğine inandığını belirtti.  
Gazete aynı haberde, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki 10’un parselde, ExxonMobil ve Qatar Petroleum tarafından yürütülen çalışmaların mevcut aşamada devam ettiğini yazdı. 

banner341
Gazete haberinde ayrıca Rusya’nın, 10’uncu parsele yakın bir noktada hava-deniz tatbikatları icra etmek için deniz ve hava sahası bölgelerini zaten bağladığını anımsattı.

 

banner360
Son Güncelleme: 01.01.2022 14:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 2 bin 332 yeni Covid-19 vakası...
Güney'de 2 bin 332 yeni Covid-19 vakası...
Rum basını yarın yayımlanmayacak
Rum basını yarın yayımlanmayacak
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Rum Sağlık Bakanı uyardı
Rum polisinde personel açığı
Rum polisinde personel açığı
Novosseloff: “BM Barış Gücü çözümsüzlüğü güçlendiriyor”
Novosseloff: “BM Barış Gücü çözümsüzlüğü güçlendiriyor”
Rum liderin yeni yıl mesajı
Rum liderin yeni yıl mesajı
Güneyde koronavirüs vakaları yine rekor kırdı
Güneyde koronavirüs vakaları yine rekor kırdı
Güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin mülakatlarında ilk aşama tamamlandı
Güneyde çalışmak için başvuran Kıbrıslı Türklerin mülakatlarında ilk aşama tamamlandı
Her 10 Rum’dan 3’ü kirada oturuyor
Her 10 Rum’dan 3’ü kirada oturuyor
Yağışlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu
Yağışlı hava Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim