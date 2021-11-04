Hristodulidis: “İşgalin sonlandırılması ve adanın yeniden birleştirilmesi çabasından vazgeçmedik"

Alithia gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in katıldığı bir etkinlik sırasında yaptığı açıklamada “işgalin sonlandırılması ve adanın yeniden birleştirilmesi çabasından vazgeçmediklerini” dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “uluslararası ve Avrupa hukuk her kavramı ihlal edilerek ülkenin büyük bir bölümünün işgalinin” bugün hâlâ devam ettiğini savundu.



Hristoludis, konuşmasında Türkiye’ye eleştiriler yönelterek “Türkiye’nin, dış politikasını askerileştirme içerisinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’nun geniş bölgesinde egemen bir role sahip olmayı sürdürdüğünü” iddia etti.