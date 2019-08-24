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Hristodulidis, İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney ile telefonda görüşerek, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması konusunu ele aldığı belirtildi. 

Hristodulidis, İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney ile telefonda görüşerek, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması konusunu ele aldığı belirtildi. 

24 Ağustos 2019 Cumartesi 07:55
Hristodulidis, İrlandalı mevkidaşı ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, İrlanda Dışişleri ve Ticaret Bakanı Simon Coveney ile telefonda görüşerek, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması konusunu ele aldığı belirtildi. 
Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Samuel’in konuyla ilgili açıklamasına dayanarak Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in dün öğleden sonra, İrlandalı mevkidaşı Simon Coveney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasına (Brexit) ilişkin son gelişmeleri ele aldığını yazdı.

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Habere göre her iki bakan, görüşme sırasında, Brexit konusunda görüş alış verişinde bulunurken ortak odak noktalarının, gerek Avrupa Birliği gerekse Birleşik Krallık’ın yararına olacak düzenli şekilde çıkışın sağlanması olduğunu da teyit etti.
İki bakan ayrıca bunun; Birleşik Krallık’ın 27’lerle zaten müzakere ettiği ve içeriğinde “Hayırlı Cuma Anlaşması”nın ve İrlanda’daki  barış sürecinin korunmasına ilişkin taahhütlerin de bulunduğu Brexit anlaşması aracılığıyla güvence altına alınması konusunda da mutabık kaldı.
 

Son Güncelleme: 24.08.2019 11:04
Anahtar Kelimeler:
Nikos HristodulisSimon CoveneyBrexit
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