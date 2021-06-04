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Hristodulidis: “Herkes iki devletli çözüme karşı”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm tezinin uluslararası toplum, BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ve AB tarafından kesin bir dille reddedilmekte olduğunu iddia etti.

04 Haziran 2021 Cuma 12:00
Hristodulidis: “Herkes iki devletli çözüme karşı”
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Alithia ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Larnaka’da bulunan CYCLOPS merkezini ziyareti sırasında yaptığı açıklamaya geniş yer verdiler. 
Habere göre Hristodulidis, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu’nun iki devletli çözüme ilişkin aldığı kararın sorulması üzerine, “Türkiye MGK’sının zaten farkı bir açıklama yapmasını beklemediklerini” belirterek “Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümünün temelini değiştirme yaklaşımının, Kıbrıs Cumhuriyeti, Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üye ülkesi ve AB’nin kesin şekilde reddedilmesinin yanı sıra, tartışmaya dahi açık olmadığı” iddiasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanıyla da gerçekleştirdiği görüşmede ABD’nin bu görüşü net bir şekilde dile getirdiğini öne süren Hristodulidis; “Biz müzakerelerin yeniden başlaması koşullarının nasıl oluşturulabileceğini görebilmek için Sn. Lute’un en kısa sürede gelmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Gazete bir diğer haberinde ise, Hristodulidis’in ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith Garber’la, Larnaka’da inşa edilmekte olan “Limanların ve Açık Denizlerin Güveliği Eğitimi Merkezi’ni” (CYCLOPS) ziyaret ettiğini yazdı.
Habere göre Hristodulidis, merkezin inşasının 16 Haziran 2022 tarihinde tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, önümüzdeki aylarda merkezin 2 milyon Euro değerindeki donanımının gelmesinin beklendiğinin altını çizdi.

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Hristodulidis, söz konusu merkezin inşasının ABD’yle ikili ilişkilerin güçlenmesinin bir göstergesi olduğunu belirterek, gerek AB üyesi gerekse bölge ülkelerinin, merkezde eğitim görmeleri için yetkililerini gönderme veya işbirliği yapma konularında yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını vurguladı.
Gazete, ABD Büyükelçisi Garber’ın da ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, merkezin inşaasının ilerleme hızından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.
Habere göre Garber; “merkez işbirliği yapmamıza ve bölgede daha fazla güvenliği sağlamamıza yardımcı olacak” şeklinde konuşurken, Hristodulidis ve Larnaka Belediye Başkanı’na teşekkürlerini ifade etti.

     
 

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Son Güncelleme: 04.06.2021 12:19
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