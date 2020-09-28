Hristodulidis Ermenistan Dışişleri Bakanıyla Telefonda Görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’le telefonda görüştüğü ve Dağlık Karabağ bölgesindeki silahlı çatışmalara son verilmesi için tüm taraflara çağrıda bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, konuyla ilgili haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, gerilimin en kısa zamanda azalması için Dağlık Karabağ bölgesindeki silahlı çatışmalara son vermeleri konusunda tüm taraflara çağrıda bulunduğunu haber verdi.

Hristodulidis, Ermeni muhatabıyla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde barışçıl çözümüne ilişkin çabalara destek belirterek, bunun aksi yönünde hareket eden herhangi bir eylem veya müdahaleyi de kınadı.

Rum Dışişleri Bakanlığı, konu hakkında yaptığı açıklamada “Dağlık Karabağ bölgesinde dünden bu yana tırmanan gerilimle ilgili derin endişesini ifade ederek, Azerbaycan’ın, siviller arasında da can kayıpları yaşanmasıyla sonuçlanan şiddetli çatışmalara neden olan, ateşkes ihlalini kınadığını” ifade etti.

Açıklamada “gerilimin en kısa zamanda azalması için, silahlı çatışmalara son verilmesi ve kendilerine hakim olmaları amacıyla, tüm taraflara çağrıda bulunuyoruz” ifadesi de yer aldı.



Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in bu gelişmeler ışığında, dün erken saatlerde Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’le bir telefon görüşmesi yaptığı ve Mnatsakanyan tarafından durumla ilgili olarak bilgilendirildiği belirtildi.Hristodulidis telefon görüşmesinde Ermeni muhatabına, Rum hükümetinin, Minks grubu çerçevesindeki müzakere süreci aracılığıyla, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk temelinde barışçıl çözümüne ilişkin çabalara olan desteğini iletirken, bunun aksi yönünde hareket eden herhangi bir eylem ve/veya müdahaleyi de kınadı.Bazı Rum siyasi partileri de konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, DİKO partisi açıklamasında, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaların tırmanmasından duyduğu derin endişeyi ifade ederek, Ermenistan halkına dayanışma belirtti.EDEK partisi yaptığı açıklamada, Ermenistan ile Azerbaycan arasında artan geriliminden duyduğu endişeyi belirtirken, Dayanışma Hareketi ise açıklamasında, Azeri güçlerin saldırısını kınadı.