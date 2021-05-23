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Hristodulidis El Sisi ile görüştü

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Kahire temasları çerçevesinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah El Sisi ile görüştüğü ve El Sisi’nin, Kıbrıs sorununda Rum tezlerine destek verdiği bildirildi.

23 Mayıs 2021 Pazar 11:15
Hristodulidis El Sisi ile görüştü
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Alithia gazetesi, yaklaşık 40 dakika süren Hristodulidis- El Sisi görüşmesinde, Orta Doğu’daki durum, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler, enerjiyle ilgili konular ve bölgesel iş birliğinin ele alındığını yazdı.

Habere göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ticaret, eğitim ve turizm alanında geliştirilmesiyle ilgili ortak niyet belirtildi.

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Gazete, El Sisi’nin Kıbrıs sorununda Rum tezlerine destek verdiğini; Hristodulidis’in de Mısır’ın İsrail-Hamas ateşkesinde oynadığı rolden ötürü teşekkürlerini sunduğunu ve Mısır’ın, geniş bölgedeki istikrarda oynadığı rolün önemine işaret ettiğini kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in Mısır ile AB arasındaki iş birliğinin önemli olduğunu da belirterek, Mısır’a AB ile ilgili olan konularda destek verdiğini söylediği ifade edildi.

Bu arada, Rum Haber Ajansı KİPE’de yer alan bir habere göre ise Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Mısır Bakanlar Kurulu’nun en kısa zamanda ortak görüşme yapacağını açıkladı.

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Son Güncelleme: 23.05.2021 11:41
Anahtar Kelimeler:
El SisiHristodulidis
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