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Hristodulidis: “Çözüm ve Türkiye'yle iyi işbirliği istiyoruz"

Hristodulidis: “Çözüm ve Türkiye'yle iyi işbirliği istiyoruz"

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:03
Hristodulidis: “Çözüm ve Türkiye'yle iyi işbirliği istiyoruz"

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünü ve Türkiye ile iyi bir işbirliği istediklerini ifade etti. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Atina’daki The Economist konferansında Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler  konusundaki açıklamalarına yer verdiler. 
Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorununun çözümünü ve Türkiye ile iyi  işbirliği dilediğini ve istediğini ifade etti. 
Rum Hükümeti’nin vizyonunun, 10-20 sene içerisinde Doğu Akdeniz’deki tüm ülkelerin bölgenin refahı ve güvenliği için işbirliği yapması yönünde olduğunu ifade eden Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, olumlu haberler ve sonuçlara sahip olmak ve bunları paylaşmak için çalıştığını iddia etti.
Hristodulidis açıklamasında ayrıca güvenlik ve işbirliği için bölgesel bir örgüt kurulması aracılığıyla Doğu Akdeniz ülkelerinin işbirliği yapması önerisinde de bulundu.
Kıbrıs sorununa ilişkin olarak Hristodulidis, BM tarafından çabanın gelişim halinde olduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olacak çok spesifik seçenekler önerdiğini savundu.
Müzakerelerin yeniden başlaması adına bu konuda olumlu karşılık almalarını temennisinde bulunan Hristodulidis, müzakerelerin; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini sonlandırması koşuluyla,  Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasının önemli olduğunu da ifade etti. 
HRİSTODULİDİS EURONEWS KANALINA  DA KONUŞTU...  “DENİZ SINIRLARININ BELİRLENMESİ” İÇİN ÇAĞRI 
Gazete aynı haberinin içerisinde Hristodulidis’in, The Economist toplantısı çerçevesinde “Euronews”’ kanalı muhabirine yaptığı  “Rum Yönetimi’nin, uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde deniz sınırlarının belirlenmesi Türkiye ile görüşmelerine başlamasına ilişkin önerisinin Avrupa Birliği tarafından benimsenmesinin önemli” olduğu şeklindeki açıklamasına yer verdi.
Habere göre Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye ile ilgili son olarak aldığı kararları önemli olarak nitelendiren Hristodulidis, “ortaklarımız Türkiye’ye bazı mesajların gönderilmesi gerektiği konusunda bize yanıt verdi” ifadesini kullandı.

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Hristodulidis, bunun ötesinde, AB Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından benimsenen sonuç bildirgesinde önemli bir başka boyutun daha bulunduğunu,  bunun da, AB’nin, Rum Yönetimi’nin, deniz sınırlarının belirlenmesi için Türkiye ile görüşmelere başlanması yönündeki önerisi konusunda ortaya koyduğu net görüş olduğunu belirtti. 
Hristodulidis, bu tür anlaşmazlıklara, sadece görüşmeler ve müzakereler içerisinde, daimi çözümler sağlanabileceğini ifade etti. 
Bir soru üzerine Hristodulidis, Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler Servisi tarafından incelemenin devam etmesine yönelik  AB liderleri düzeyindeki siyasi kararın net olduğunu, bu noktada gerekli olan unsurun, bu konuya daimi çözüm bulunması için Türkiye’nin bu çağrıya olumlu yanıt vermesi olduğunu da belirtti. 
HRİSTODULİDİS, ABD’NİN ATİNA BÜYÜKELÇİSİ İLE GÖRÜŞTÜ 
Öte yandan Politis gazetesi Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in Atina’da, ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya geldiğini yazdı.
Gazete bilgilere dayanarak Hristodulidis ile Pyatt arasındaki görüşmede, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail-ABD arasında, enerji bakanları düzeyinde,  29 Temmuz’da Atina’da dörtlü bir zirve gerçekleştirilmesi ihtimalinin ele alındığını belirtti. 
Habere göre dörtlü zirve tarihi, bakanların üstlendikleri sorumluluklar nedeniyle  henüz kesinleştirilmedi. 
Gazete haberine göre Hristodulidis ayrıca, The Economist toplantısı çerçevesinde Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.
Habere göre her iki bakan, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulması için 29 Ağustos’ta Helsinki’de protokol imzalama konusunda anlaşmaya vardı. 

 

Son Güncelleme: 18.07.2019 12:54
Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulis
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