Hristodulidis Cenevre’de Kıbrıs Türk siyasilerle biraraya geldi

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un konuya ilişkin yazılı açıklamasına dayanarak, Borrell’in dün Hristodulidis’le görüşmesinde, Kıbrıs sorununun iki kesimli iki toplumlu federasyon görüşmesi çerçevesinde çözülmesi gerektiğini belirtti. Borell’in, başka bir çözüm şeklinin kabul edilemeyeceği konusunda AB’nin kamuoyunu bilgilendirdiği ve Cenevre’deki konferansa katılanlara da net bir şekilde iletilen tezini yinelediğini yazdı.

Hristodulidis’in ise Borrell’i, Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi konferansla ilgili istişarelerin şu ana kadarki sonuçları hakkında bilgilendirdiğini belirten Kusios, Hristodulidis’in bu görüşmeden önce Çin’in Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Yantao Liu’yla bir telefon görüşmesi yaptığını iletti.

Kusios, Hristodulidis’in dün akşamüzeri Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’nin Siyasi Konulardan Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı David Hale ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Hristodulidis’in, telefon görüşmeleri sırasında muhataplarını Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi konferansta yapılan görüşmeler konusunda bilgilendirdiğini ve atılacak bir sonraki adımlar konusunda fikir alışverişi yapıldığını belirten Kusios, Lavrov ile Hale’in, Rusya ile ABD’nin, Kıbrıs sorununda iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne varılması için, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları tarafından belirlenen çerçeve içerisinde özlü müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin olarak, tüm çabaya desteklediklerini yinelediklerini aktardı.



HRİSTODULİDİS CENEVRE’DE KIBRISLI TÜRK SİYASİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Gazete, başka bir haberinde ise, Hristodulidis’in dün Cenevre’de bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Toplumlu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Cemal Özyiğit’le görüştüğünü yazdı.

Gazete, Erhürman, Toros ve Özyiğit’in dün Cenevre’de ayrıca DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’yla görüştüklerini de belirtti.

Görüşmelerin Rum heyetin kaldığı otelde yapıldığını yazan gazete, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun görüşmenin ardından Twitter’da fotoğraflı bir paylaşımda bulunduğunu ifade etti.

Görüşmelerde durumun gözden geçirildiği aynı zamanda fikir alışverişinde bulunulduğu belirtildi.





RUM SİYASİ PARTİLER CENEVREDEKİ GELİŞMELERİ YORUMLADI

Rum siyasi partilerin Cenevre’deki gelişmeleri yorumladıklarını da yazan gazete, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Türk tarafının, ortaya koyduğu tezlerle gayri resmi konferansı tahrik ettiğini ileri sürerek, gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiklerini söylediğini yazdı.

Rum Ekologlar Hareketi ise açıklamasında, BM Genel Sekreterinin kayıtsız tutumundan üzüntü duyduğunu belirterek, Guterres’in, Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm BM kararlarını ihlal etmesini izlediğini ve Türkiye’nin masaya egemen eşitlikle KKTC’nin tanınması konusunu koymasına müsaade ettiğini öne sürdü.

Dayanışma Hareketi de açıklamasında, Cenevre’de yaşanan gelişmeler konusunda endişe belirtti.



DENDİAS-GUTERRES GÖRÜŞMESİ

Gazete başka bir haberinde ise, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Cenevre’de BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği görüşmeye yer verdi.

Dendias’ın Guterres’le görüşmesinde Türk ve Kıbrıs Türk tarafının tutumundan endişe duyduğunu ifade ettiğini yazan gazete, Dendias’ın, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununun bilindik çerçeve içerisinde çözülmesi için müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini ve ülkesinin bu hedefin başarılması için her türlü çabayı göstereceğini yinelediğini ekledi.



