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Hristodulidis Bölgesel Bir Güvenlik Ve İş Birliği Örgütü Kurulmasından Söz Etti

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün düzenlenen Economist toplantısı paneline internet üzerinden katılarak bir konuşma yaptığı ve bölgede, bölgesel bir güvenlik örgütü kurulmasına atıfta bulunduğu haber verildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:08
Hristodulidis Bölgesel Bir Güvenlik Ve İş Birliği Örgütü Kurulmasından Söz Etti
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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün düzenlenen Economist toplantısı paneline internet üzerinden katılarak bir konuşma yaptığı ve bölgede, bölgesel bir güvenlik örgütü kurulmasına atıfta bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre Hristodulidis panelde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl yaşanan uluslararası ve bölgesel gelişmelerin, Doğu Akdeniz’de bölgesel bir güvenlik ve iş birliği örgütü kurulması gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.

Gazete, dünkü panelde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri’nin konuşma yaptıklarını da iletti.

Hristodulidis konuşmasında, “politik gelişmeler izin verdiği zaman, bölge ülkelerinin tümünün iş birliği yaparak dışlamalar ve istisnalar olmadan, uluslararası hukuk ilkelerine, iyi komşuluk ilişkilerine, aynı zamanda her ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması koşuluyla, bölgesel bir güvenlik ve iş birliği örgütü kurmalarının, bölgeyle ilgili vizyonlarını oluşturduğunu” ifade etti.

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Toplantıya geçen yılki katılımından bu yana şekillenen gelişmelerin, böyle bir örgütün kurulmasını ciddi şekilde düşünmeleri gerektiğini daha fazla vurguladığını savunan Hristodulidis, geçen yılki gelişmelerin sayısının, böyle bir örgütün kurulmasına yardımcı ve destekleyici bir şekilde işlev gösterdiğini dile getirdi.

Konuşmasında geçen yıl yaşanan bazı gelişmelere de değinen Hristodulidis, önümüzdeki dönemde ikili veya çok taraflı olmak üzere başka gelişmeler yaşanacağını düşündüğünü de iletti.

Hristodulidis, bölgesel bir güvenlik ve iş birliği örgütü kurulmasının yalnızca bölgedeki bir boşluğu doldurmakla kalmayıp, herkesi olumsuz anlamda etkileyen ve tehdit eden provokasyonlar ve problemlerle mücadele edilmesine yardımcı olabileceğini, öte yandan bölgedeki fırsatların değerlendirilmesi perspektifini de güçlendireceğini ifade etti.

Hristodulidis sözlerinin sonunda “hiçbir devleti dışlamadıklarını ve uluslararası hukukun temel ilkelerinin kabul edilmesi koşuluyla olumlu ve tek bir gündem temelinde çalışmak istediklerini” vurguladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise konuşmasında, Yunanistan’ın her daim görüşmeye hazır olduğunu ancak tehdit, baskı ve şantaj altında bunu yapmasının söz konusu olmadığını söylerken, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ise bölgedeki sorunları aşacak politikalar olması gerektiğinden söz etti.

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Son Güncelleme: 17.09.2020 11:31
Anahtar Kelimeler:
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis
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