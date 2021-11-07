Hristodulidis başkanlık seçimlerinde aday olmaya hazırlanıyor

“Güvenilir kaynaklarına” dayanarak, Hristodulidis’in geçtiğimiz Pazar günü doğum yeri olan Yeroşibu’ya (Baf) gittiğini ve burada kendisini yakından destekleyen kişilerle temaslarda bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, yine “güvenilir kaynaklarına” göre, Hristodulidis’in, bir araya geldiği yaklaşık 20 kadar kişiye, DİSİ partisinin nihai kararından bağımsız olarak, 2023 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını netleştirdiğinin görüldüğünü iletti.
Öte yandan bütün bunların DİSİ Başkan yardımcısı Haris Georgiadis’in geçtiğimiz gün söylediği şeylerle tam anlamıyla zıt olduğunu kaydeden gazete, Georgiadis’in Hristodulidis’le konuştuğunu ve Hristodulidis’ten “bağımsız adaylığın söz konusu olmadığı konusunda net bir yanıt aldığını” söylediğini ekledi.