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Hristodulidis Arap Ülkeleri Birliği Zirvesinde

Hristodulidis Arap Ülkeleri Birliği Zirvesinde

05 Şubat 2019 Salı 08:15
Hristodulidis Arap Ülkeleri Birliği Zirvesinde

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’deki AB-Arap Ülkeleri Birliği Zirvesi’ne katıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB-Arap Ülkeleri Birliği(AB-LAS) toplantısında yaptığı açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Hristodulidis, burada yaptığı konuşmada, AB üyesi ülke olarak Güney Kıbrıs’ın, Doğu Akdeniz’in kalbinde olduğunu ve komşu ülkelerle tarihi ve geleneksel bağlarını koruduğunu ifade etti.

AB’nin bölgeye müdahil olmasını ve etkin faaliyete geçmesini, AB-Arap iş birliğini derinleştirmesine destek verdiklerini de ifade eden Hristodulidis, tüm farklılıklara ve anlaşmazlıklara rağmen, istikrarsızlığın bölgeyi sarstığı ve zorlukların daha baskıcı olduğu bir dönemde, göğüslemeye çağrıldıkları ortak zorluklara daha etkili ve ikna edici yanıtlar bulmak için hep birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Orta Doğu ve Körfez ülkeleriyle iş birliğinin geliştirilmesine verdiği öneme de vurgu yaptı.

GÜNEY KIBRIS-YUNANİSTAN-LÜBNAN ÜÇLÜ ZİRVESİ 10 NİSAN’DA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB-Arap Ülkeleri Birliği Zirvesi çerçevesinde bir araya geldiği Yunanistan ve Lübnan Dışişleri Bakanları ile üçlü görüşme tarihine karar verdiğini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrungalosve Lübnan Dışişleri Bakanı Gobran Bassil’in, üçlü zirvenin 10 Nisan’da Beyrut’ta gerçekleştirmesine karar verdiğini yazan gazete, Hristodulidis’in zirve çerçevesinde ayrıca Irak Dışişleri Bakanı Mohamed Al Hakim ve Katar Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sultan Saad Al-Moraikhi ile ayrı ayrı görüştüğünü de belirtti.

Son Güncelleme: 05.02.2019 11:29
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Hristodulis
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