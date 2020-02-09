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“Hristodulidis Ab’de Aynı Hedefte İki Tablo İçerisinde Hareket Ediyor”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda “aynı hedefe yönelik iki tablo içerisinde hareket ettiği” bildirildi.

“Hristodulidis Ab’de Aynı Hedefte İki Tablo İçerisinde Hareket Ediyor”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda “aynı hedefe yönelik iki tablo içerisinde hareket ettiği” bildirildi.

09 Şubat 2020 Pazar 11:44
“Hristodulidis Ab’de Aynı Hedefte İki Tablo İçerisinde Hareket Ediyor”

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda “aynı hedefe yönelik iki tablo içerisinde hareket ettiği” bildirildi.

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Fileleftheros’un haberine göre Hristodulidis bazı AB üyesi devletlerden, halihazırda kararlaştırılmış “yaptırımları” Türkiye’ye karşı baskı unsuru olarak kullanarak, Ankara nezdinde müdahalede bulunmalarını istiyor. Türkiye’nin aynı şekilde hareket etmesi halinde ise “yaptırımların genişletilerek başka özel ve tüzel kişi isimlerinin yaptırım listesine girmesini” talep edecek.

Gazete Rum tarafınca “yaptırım uygulanması” talebiyle AB’ne sunulmuş 5 özel ve 2 tüzel kişi isimlerinin geri çekilmediğini, halen AB’nin önünde durduğunu ancak başka alternatif fikir ve öneriler de olduğuna dair bilgi edindiğini haberine ekledi.

Son Güncelleme: 09.02.2020 15:25
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