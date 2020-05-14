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Hristodulidis AB ve Rusya’yı bilgilendirdi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda AB ülkelerine sürekli “bilgi verdiği” ve dün AB dışına çıkarak Rus ve İngiliz mevkidaşlarıyla telefonda görüştüğü bildirildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 09:48
Hristodulidis AB ve Rusya’yı bilgilendirdi
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Fileleftheros gazetesi, “Rahatsız Edici Davranış-AB Türkiye’nin Libya’daki Müdahalelerinden Endişe Duyuyor” başlıkları altında verdiği haberinde, doğal gaz ve petrol fiyatlarının büyük düşüş yaşadığı bir dönemde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği tırmandıran eylemlerini sürdürdüğü, Türkiye’nin bu eylemlerinin AB’de de rahatsızlık yarattığını iddia etti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin Akdeniz’deki eylemleri ve Libya’daki tutumu konusunda AB’yi sürekli bilgilendirmekte olduğunu belirtirken Hristodulidis’in dün AB’nin dışına çıkarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’la telefonda görüştüğünü aktardı.

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Habere göre Hristodulidis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lavrov’la “yapıcı ve içten bir görüşme gerçekleştirdiklerini” ifade etti.

Gazete, ikilinin görüşmesinde Covid-19 salgını, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununun ele alındığını bildirdi.

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Son Güncelleme: 14.05.2020 10:24
Anahtar Kelimeler:
Nikos Hristodulidis
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