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Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarına katılacak

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün Brüksel’de gerçekleştirilecek AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı çalışmalarına katılacağı haber verildi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 11:00
Hristodulidis AB Dış İlişkiler Konseyi çalışmalarına katılacak
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Haravgi ve diğer gazeteler, yapılan ilgili açıklamaya dayanarak, AB üye devletleri dışişleri bakanlarının, gündemdeki güncel gelişmeler ışığında, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell tarafından Afganistan’da kısa süre önce yaşanan gelişmeler, AB-Rusya ilişkileri, Lübnan’daki durum, Filistin’deki seçimlerin ertelenmesi, İran’la ilgili ortak Bütünlüklü Eylem Planı (JCPOA), aynı zamanda Beyaz Rusya’da yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilendireceğini yazdı.
Gazete, Hristodulidis’in de toplantı sırasında muhataplarını Nisan ayı sonunda Cenevre’de gerçekleştirilen gayri resmi beş taraflı konferansta görüşülenler ve konferansın sonucu hakkında bilgilendirme fırsatına sahip olacağını ifade etti.

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Bunun akabinde, AB Dışişleri Bakanlarının Batı Balkanlardaki durumu ele alacaklarını yazan gazete, Konsey çalışmaları çerçevesinde Hristodulidis’in AB’deki muhataplarıyla bir dizi ikili temas ve görüşme yapacağını ekledi.
                        
 

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Son Güncelleme: 10.05.2021 10:50
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