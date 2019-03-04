Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104266
ALTIN
222.630
DOLAR
5.3820
STERLİN
7.1079
EURO
6.1002
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK...
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
TBMM Başkanı Şentop yarın KKTC’ye geliyor
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YARIN KKTC’YE...
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 68 KAZA,...
banner282

Hrisostomos, Bartholomeos’la Görüştü

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Avusturya’nın Salzburg kentinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştüğü haber verildi.

Hrisostomos, Bartholomeos’la Görüştü

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Avusturya’nın Salzburg kentinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştüğü haber verildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
Hrisostomos, Bartholomeos’la Görüştü

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Avusturya’nın Salzburg kentinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Bartholomeos’undinlenmek için gittiği Salzburg’da Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ve Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios’la ortak bir görüşme yaptığını ve görüşmede “karşılıklı ilgi konuları üzerinde kapsamlı bir görüşme yapıldığını” yazdı.

“Elde edinilen bilgilere” göre, görüşmenin ana konusunun Ukrayna kilisesi meselesi olduğu belirtildi.

(İY/FEZ)                         
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı
Anastasiadis KKTC’deki Rum mallarının kullanım kaybıyla ilgili verdiği sözü tutmadı
Vasos Lisaridis’in Eşi Hayatını Kaybetti
Vasos Lisaridis’in Eşi Hayatını Kaybetti
Erenköy geçidinin açılması konusunda Dillirga bölgesi sakinleri arasında hayal kırıklığı hâkim
Erenköy geçidinin açılması konusunda Dillirga bölgesi sakinleri arasında hayal kırıklığı hâkim
Angelidis: “fransa Müttefikimiz”
Angelidis: “fransa Müttefikimiz”
Rum Hükümetinden Kktc’ye Yeniden Yerleşenlere Destek
Rum Hükümetinden Kktc’ye Yeniden Yerleşenlere Destek
Lute “boşlukları Dolduruyor”
Lute “boşlukları Dolduruyor”
Güney Kıbrıs'ta sarı alarm!
Güney Kıbrıs'ta sarı alarm!
“ingiliz Üsler Bölgesi  kalkınma Yolunda”
“ingiliz Üsler Bölgesi  kalkınma Yolunda”
Lakkotripis’in  Enerji Planlarıyla İlgili Röportajı
Lakkotripis’in  Enerji Planlarıyla İlgili Röportajı
Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesinin Pompeo’nun da katılımıyla 20 Mart’ta İsrail’de yapılması planlanıyor
Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail üçlü görüşmesinin Pompeo’nun da katılımıyla 20 Mart’ta İsrail’de yapılması planlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim