Hrisostomos, Bartholomeos’la Görüştü

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos’un, Avusturya’nın Salzburg kentinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, Bartholomeos’undinlenmek için gittiği Salzburg’da Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ve Arnavutluk Başpiskoposu Anastasios’la ortak bir görüşme yaptığını ve görüşmede “karşılıklı ilgi konuları üzerinde kapsamlı bir görüşme yapıldığını” yazdı.

“Elde edinilen bilgilere” göre, görüşmenin ana konusunun Ukrayna kilisesi meselesi olduğu belirtildi.

(İY/FEZ)

