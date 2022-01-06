Hloraka’da “su bardaktan taştı”

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Hloraka Muhtarı Nikolas Liasidis’in bölgede tedbirlerin alınması için çağrıda bulunduğunu ayrıca eylem konusunda uyarı yaptığını yazdılar.

Bölge sakinlerinin, 500-600 kadar göçmenin kaldığı sitenin kapatılması yönünde talepte bulunduğunu yazan gazete, Rum Çevik Kuvvet Biriminin yeni bir olayı önlemek için bölgeye gittiğini belirtti.

Habere göre Hloraka Muhtarı Liasidis, taş, sopa, baltalarla donanmış olan bir grup nedeniyle yine korkulu anlar yaşadıklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.



PURNARA’DA OLAY

Politis gazetesi Purnara Göçmen Kabul Merkezi’nde yeni bir olay daha yaşandığını yazdı.

Habere göre Purnara Göçmen Kabul Merkezi’ndeki yabancı ve genç olan gruplar arasında geçtiğimiz Salı akşamı gerilim yaşandı.



Gazete kabul merkezinde bulunan farklı dini ve etnik kökenli gruplar arasındaki olayların sıkça yaşandığını da dikkati çekti.

Habere göre olay neticesinde 7 genç yaralandı.



MAHKUMLAR ARASINDA KAVGA

Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Lübnanlı bir mahkumun, Suriye kökenli olan başka bir mahkumu yüzünden yaraladığını yazdı.

Suriye kökenli mahkumun yaralanması neticesinde, cezaevi doktoru tarafından yüzüne dikiş atıldığını yazan gazete Lübnanlı mahkumun, avukatına gönderdiği mektupta ise yatağında uyurken Suriyelinin kendisine bıçakla saldırdığını ve ilgili şikayeti cezaevi müdürüne yaptığını iddia ettiğini belirtti.

Habere göre Lübnanlı mahkumun avukatı ise olayın araştırılmasını istedi.