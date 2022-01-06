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Hloraka’da “su bardaktan taştı”

Baf’a bağlı Hloraka’da geçtiğimiz gün akşam, Suriyeli olan iki grup arasında yaşanan büyük kavganın ardından, köy sakinleri için artık “suyun bardaktan taştığı” belirtildi. 

06 Ocak 2022 Perşembe 13:30
Hloraka’da “su bardaktan taştı”

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Hloraka Muhtarı Nikolas Liasidis’in bölgede tedbirlerin alınması için çağrıda bulunduğunu ayrıca eylem konusunda uyarı yaptığını yazdılar.
Bölge sakinlerinin, 500-600 kadar göçmenin kaldığı sitenin kapatılması yönünde talepte bulunduğunu yazan gazete, Rum Çevik Kuvvet Biriminin yeni bir olayı önlemek için bölgeye gittiğini belirtti.
Habere göre Hloraka Muhtarı Liasidis, taş, sopa, baltalarla donanmış olan bir grup nedeniyle yine korkulu anlar yaşadıklarını, kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.


PURNARA’DA OLAY 
Politis gazetesi Purnara Göçmen Kabul Merkezi’nde yeni bir olay daha yaşandığını yazdı.
Habere göre Purnara Göçmen Kabul Merkezi’ndeki yabancı ve genç olan  gruplar arasında geçtiğimiz Salı akşamı gerilim yaşandı.

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Gençlerin birbirlerine taş ve sopa attığını yazan gazete polisin derhal olay yerine gittiğini ancak polise de taş atıldığını belirtti. 
Gazete kabul merkezinde bulunan farklı dini ve etnik kökenli gruplar arasındaki olayların sıkça yaşandığını da dikkati çekti. 
Habere göre olay neticesinde 7 genç yaralandı.


MAHKUMLAR ARASINDA KAVGA 
Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunan Lübnanlı bir mahkumun, Suriye kökenli olan başka bir mahkumu yüzünden yaraladığını yazdı.
Suriye kökenli mahkumun yaralanması neticesinde, cezaevi doktoru tarafından  yüzüne dikiş atıldığını yazan gazete Lübnanlı mahkumun, avukatına gönderdiği mektupta ise yatağında uyurken Suriyelinin kendisine bıçakla saldırdığını ve ilgili şikayeti cezaevi müdürüne yaptığını iddia ettiğini belirtti. 
Habere göre Lübnanlı mahkumun avukatı ise olayın araştırılmasını istedi. 

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Son Güncelleme: 06.01.2022 14:36
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