Hizbullah Bağlantılı Kişinin Abd’ye İadesine Hükmedildi

Lefkoşa, 30 Mayıs 20 (.): Hizbullah örgütü ile bağlantılı olduğu kaydedilen Diab soyadlı kişinin kara para aklamaktan yargılanmak üzere ABD’ye iadesine hükmedildi.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Yüksek Mahkemesi’nin, yargılanmak üzere ABD’ye iade edilmesi ve iade gününe kadar tutukluluğunun sürmesi yönündeki 27 Ekim 2019 tarihli kararına itiraz eden Diab, kararın bozulması ve tahliye talebi ile temyize başvurdu. Yüksek Mahkeme ise Larnaka Kaza Mahkemesi’nin kararını onadı ve Diab’ın derhal ABD’ye iadesine hükmetti.

Gazete ABD-Florida Mahkemesi’nde Diab aleyhine getirilen 4 suçlama bulunduğunu, bunların; 100 bin doların üzerinde yasadışı alış veriş aracılığıyla kara para aklama, kara para aklamak için teşekkül oluşturmak, 100 bin doların üzerindeki parayı izinsiz taşımak ve yasadışı olarak çift yönlü telsiz iletişim teçhizatı kullanmak olduğunu yazdı.



Habere göre Diab, soyadlı kişi 2014 yılında Hizbullah örgütünün suç şebekesi üyesi olarak karaborsada Meksika para birimi ile uyuşturucu satışından elde edilen parayı aklama planına bilinçli olarak katılmak ve bu çerçevede teşekkül oluşturmak ve işbirliği yapmakla suçlanıyor.Gazete suç örgütünün beyninin Muhammed Ammar isimli biri olduğu ve Diab’ın da yasadışı faaliyetlerden edinilen paraların aktarıldığı banka hesaplarının yönetiminden sorumlu kişi göründüğünü yazdı.(ŞA/HÖ)