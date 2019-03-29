Hırsız Kebabı Da Dahil 11 Ürünü Unesco Listesine Almak İçin Ön Onay Aldılar

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Rum tarafının, 11 ürünün “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınması için ön UNESCO’dan ön onay aldığı, bunlar arasında hırsız kebabı ve babutsa (diken inciri) da bulunduğu haber verildi.

Politis’in haberine göre dolmanın Azerbaycan tarafından UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne eklenmesinden sonra Rum Gıda Müzesi”, -Ulusal (UNESCO) Komite’nin de dünya listesine almasını sağlaması ümidiyle- çeşitli yemeklerin UNESCO Ulusal listesine sokmak için çaba harcıyor.

Bu çerçevede Rum Ulusal Komitesi, “kumandaria” (şarap), zeytin, süt ürünleri, geleneksel “kleftiko” (Hırsız Kebabı), “babutsa” (diken inciri), geleneksel unlu mamuller ve DipKarpaz hamur işleri, Mesarya hamur işleri, Karpaz-Ay Androniko (Topçuköy) geleneksel dokuma sanatı, geleneksel hamur teknesi imali, Limasol-Kilani (Ceylan) azizleri ve ana ayini ile “Kıbrıs sesleri” nden oluşan 11 ürün için, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması hedefiyle ön onay verdiğini açıkladı.

(ŞA/ŞEB)