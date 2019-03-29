banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93737
ALTIN
234.799
DOLAR
5.6296
STERLİN
7.3280
EURO
6.3211
Hamile kadına 4 yıl hapis cezası
HAMİLE KADINA 4 YIL HAPİS...
Omer 8 ay hapis yatacak
OMER 8 AY HAPİS YATACAK
Ercan’da belirsiz 67 bin dolar
ERCAN’DA BELİRSİZ 67 BİN DOLAR
Polisten ehliyet duyurusu
POLİSTEN EHLİYET DUYURUSU
banner306

Hırsız Kebabı Da Dahil 11 Ürünü Unesco Listesine Almak İçin Ön Onay Aldılar

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Rum tarafının, 11 ürünün “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınması için ön UNESCO’dan ön onay aldığı, bunlar arasında hırsız kebabı ve babutsa (diken inciri) da bulunduğu haber verildi.

Hırsız Kebabı Da Dahil 11 Ürünü Unesco Listesine Almak İçin Ön Onay Aldılar

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Rum tarafının, 11 ürünün “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınması için ön UNESCO’dan ön onay aldığı, bunlar arasında hırsız kebabı ve babutsa (diken inciri) da bulunduğu haber verildi.

29 Mart 2019 Cuma 11:56
Hırsız Kebabı Da Dahil 11 Ürünü Unesco Listesine Almak İçin Ön Onay Aldılar

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Rum tarafının, 11 ürünün “Ulusal Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne alınması için ön UNESCO’dan ön onay aldığı, bunlar arasında hırsız kebabı ve babutsa (diken inciri) da bulunduğu haber verildi.
Politis’in haberine göre dolmanın Azerbaycan tarafından UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne eklenmesinden sonra Rum Gıda Müzesi”, -Ulusal (UNESCO) Komite’nin de dünya listesine almasını sağlaması ümidiyle- çeşitli yemeklerin UNESCO Ulusal listesine sokmak için çaba harcıyor.
Bu çerçevede Rum Ulusal Komitesi, “kumandaria” (şarap), zeytin, süt ürünleri, geleneksel “kleftiko” (Hırsız Kebabı), “babutsa” (diken inciri), geleneksel unlu mamuller ve DipKarpaz hamur işleri, Mesarya hamur işleri, Karpaz-Ay Androniko (Topçuköy) geleneksel dokuma sanatı, geleneksel hamur teknesi imali, Limasol-Kilani (Ceylan) azizleri ve ana ayini ile “Kıbrıs sesleri” nden oluşan 11 ürün için, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alınması hedefiyle ön onay verdiğini açıkladı.

(ŞA/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri
Güney’de kalan Türk mallarıyla ilgili bir şerhli devir, bir tahliye emri
Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı
Pile’deki mafya şantajında tutuklananlardan biri ELAM’lı
Eoka’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacaklar
Eoka’nın Kuruluş Yıldönümünü Kutlayacaklar
Denizin İçinde 28 Kilo Hintkeneviri Reçinesi Bulundu
Denizin İçinde 28 Kilo Hintkeneviri Reçinesi Bulundu
Gaziler’de Sınır Kapısı Açılması İçin Abd Büyükelçiliği’nden Yardım İstendi
Gaziler’de Sınır Kapısı Açılması İçin Abd Büyükelçiliği’nden Yardım İstendi
Güney’deki siyasi sığınmacı sayısı 25 binin üzerinde
Güney’deki siyasi sığınmacı sayısı 25 binin üzerinde
Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu
Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu
İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı
İngiltere’deki KKTC turizm reklamları rahatsızlık yarattı
Rum yönetimi Nisan ayında üçlü görüşmeler yapacak
Rum yönetimi Nisan ayında üçlü görüşmeler yapacak
Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt
Rum yönetimi’nden KKTC’ye yanıt

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim