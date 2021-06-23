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Hint mutasyonu vaka sayısını yeniden artırabilir!

Hint mutasyonun tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ta da vaka sayılarında artış beklendiği bildirildi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Hint mutasyonu vaka sayısını yeniden artırabilir!
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Alithia gazetesi, Öğretim Üyesi Petros Karayannis’in açıklamalarına göre son günlerde Güney Kıbrıs’taki vaka sayılarında görülen artışın Hint mutasyonundan kaynaklanıyor olabileceğini ve önemli olanın, mutasyonlu virüsün, daha çok etkilenecek olmalarından dolayı, aşısız kişilere bulaşmaması olduğunu yazdı.
Habere göre Karayannis, Hint mutasyonunun genç yaştakilere ve çocuklara daha kolay bulaştığını ve dikkatli olunması gerektiğini belirtti.


AŞILANMA ÇAĞRISI
Gazete, bir diğer haberinde ise, Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün yaptığı açıklamalarda, aşılanmaya olan ilginin azalmasının endişe verici olduğunu söylediğini yazdı.
Haberde, Yoannu’nun, pandeminin önüne geçilebilmesinin tek yolunun aşılanmak olduğuna vurgu yaptığı ve aşı portalının geçen cumadan beri açık olmasına rağmen çok az randevu alındığını söylediği kaydedildi.


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VAKA SAYILARI ARTIŞA GEÇTİ 
Gazetenin bir başka haberinde de, Güney Kıbrıs’taki vaka sayılarının artışa geçtiği ve üç haneli rakamlara ulaştığı belirtildi.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre dün, 37 bin 674 test çerçevesinde 122 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 73 bin 832’ye ulaştı.
Açıklamaya göre hayatını kaybeden olmazken, pandeminin başından bu yana toplam 254’ü erkek, 124’ü kadın olmak üzere 378 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden 19 hastanın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 14:28
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