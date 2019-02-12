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Hidrokarbon Fonu Yasası, Oylanması İçin Önümüzdeki Cuma Günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na Sevk Ediliyor

Lefkoşa, 12 Şubat 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’nın, yaklaşık iki yılın ardından, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na sevk edileceği haber verilirken, AKEL, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız milletvekili Anna Theologu’nun, yasa tasarısının içeriğini değiştirmek için iş birliğinde bulunacakları bildirildi.

Hidrokarbon Fonu Yasası, Oylanması İçin Önümüzdeki Cuma Günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na Sevk Ediliyor

Lefkoşa, 12 Şubat 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’nın, yaklaşık iki yılın ardından, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na sevk edileceği haber verilirken, AKEL, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız milletvekili Anna Theologu’nun, yasa tasarısının içeriğini değiştirmek için iş birliğinde bulunacakları bildirildi.

12 Şubat 2019 Salı 12:34
Hidrokarbon Fonu Yasası, Oylanması İçin Önümüzdeki Cuma Günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na Sevk Ediliyor

Lefkoşa, 12 Şubat 19 (.): Güney Kıbrıs’ta, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’nın, yaklaşık iki yılın ardından, oylanması için önümüzdeki Cuma günü Rum Meclisi Genel Kurulu’na sevk edileceği haber verilirken, AKEL, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız milletvekili Anna Theologu’nun, yasa tasarısının içeriğini değiştirmek için iş birliğinde bulunacakları bildirildi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Hidrokarbon Fonu kurulmasına dair yasa tasarısına değişiklik önerileri getirmemeleri konusunda, partilere yönelik kısa zaman önceki teşvikinin boşa gittiğini yazan Alithia gazetesi, tasarının cuma günü Meclis gündeminde olacağını ve birçok muhalefet partisinin ise dünkü toplantıda, yasa tasarısının görüşülmesi sırasında bir dizi değişiklik önerileri sunacaklarını açıkladıklarını belirtti.

Doğal olarak bu partilerin (AKEL, EDEK, Ekologlar, Vatandaşlar İttifakı ve bağımsız milletvekili Anna Theologu) çoğunluk teşkil etmediklerini kaydeden gazete, dolayısıyla değişiklik önerilerinin Meclis’ten geçip geçmeyeceği konusunda DİKO ile Dayanışma Hareketi’nin oylarının belirleyici rol oynayacağına dikkati çekti.

Politis gazetesi ise haberinde, AKEL’in, Hidrokarbon Fonu Yasa Tasarısı’nın, Kıbrıslı Türklerle ilgili herhangi bir ifade veya güvence olmadan Meclis tarafından oylanmasından endişeli olduğunu ve AKEL’in Kıbrıslı Türklerin doğal gazdan ortaya çıkacak gelirlerinin garantiye alınmasında ısrarcı olduğunu yazdı.

AKEL’in Kıbrıslı Türklerin payına düşen miktarla ilgili ayrı bir hesap açılması konusunda bir değişiklik önerisi sunup sunmayacağına henüz karar vermediğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise AKEL’e, böyle bir değişiklik önerisinin siyasi liderliğin geriye kalanını zorda bırakacağı konusunda uyarıda bulunduğundan söz edildiğini ekledi.

(İY/GÜL)                        

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