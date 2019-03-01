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Hidrokarbon Fonu Onaylandı

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Rum Meclisi’nin, 43 lehte ve 7 aleyhte oyla, “Hidrokarbon Fonu”’nun kurulmasına ilişkin yasa tasarısını bugün onayladığı belirtildi. 

Hidrokarbon Fonu Onaylandı

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Rum Meclisi’nin, 43 lehte ve 7 aleyhte oyla, “Hidrokarbon Fonu”’nun kurulmasına ilişkin yasa tasarısını bugün onayladığı belirtildi. 

01 Mart 2019 Cuma 13:44
Hidrokarbon Fonu Onaylandı

Lefkoşa, 1 Mart 19 : Rum Meclisi’nin, 43 lehte ve 7 aleyhte oyla, “Hidrokarbon Fonu”’nun kurulmasına ilişkin yasa tasarısını bugün onayladığı belirtildi. 
Rum haber kaynaklarıma göre, Güney Kıbrıs’ın, tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 10’uncu parseldeki “Glafkos” hedefine ilişkin dün yapılan açıklamaların ardından, bugün de, Rum Meclisi “Ulusal Yatırım Fonu”nun işleyişini, kurulmasını ve yasal zemine kavuşturulmasını düzenleyen yasa tasarısını onayladı.
Rum haber kaynaklarına göre oylanan yasa, DİSİ ve AKEL tarafından sunulan yasa tasarısına ilişkin değişikliği içeriyor.
Ulusal Konsey toplantısı nedeniyle ilgili yasa tasarısının oylanması gecikirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Ulusal Konsey toplantısı çıkışında, Meclis’in, Ulusal Hidrokarbon Fonu’na ilişkin yasa tasarısını oylayacağına ilişkin temennisini dile getirmişti. 
(FK/ÖK)
 
 

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