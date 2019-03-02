Hidrokarbon Fonu Dün Rum Meclisi Tarafından Yasalaştırıldı

Lefkoşa, 2 Mart 19 : Rum Meclisi’nin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB)” içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Glafkos” yatağından çıkan sonuçlardan 24 saat sonra ve yıllar süren bekleyişin ardından, hidrokarbonlardan elde edilecek gelirlerin aktarılacağı bir Hidrokarbon Fonu’nun kurulmasına ilişkin yasa tasarısını, dün oy çokluğuyla kabul ettiği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, “Glafkos’tan Sonra Fona da Evet-Meclis Yasayı Onayladı, Başkan Anastasiadis Kutladı” başlığıyla yayımladığı haberinde, yasa tasarısının 43 lehte ve 7 aleyhte oyla onaylandığını yazdı.

Bunun öncesinde, DİSİ ve AKEL partilerinin, fonun gelirlerinin kamu borcuyla olan bağlantısını kesen değişiklik önerisini onayladığını kaydeden gazete, bir diğer ifadeyle doğal gazdan elde edeceği gelirlerin kamu borcunun ödenmesi için kullanılmayacağı ve gelecek nesiller için ayrılacağı belirtildi.

Değişiklik önerisinin, mali çerçeveye gönderme yapmaması ve kamu borcuna da dolaylı olarak herhangi bir atıfta bulunulmaması için, son dakika revize edildiği de ifade edildi.

Geriye kalan partilerin değişiklik önerilerinin ise, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ve parti başkanlarının, önümüzdeki Eylül ayında Rum Meclisi Maliye Komitesinde görüşülmeleri için geri çekilmelerine dair çağrısına rağmen, reddedildikleri kaydedildi.

ANASTASİADİS TWITTER’DAN MESAJ YAYIMLADI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise konuyla ilgili olarak twitter’dan yayımladığı mesajında, Ulusal Hidrokarbon Fonu kurulmasına dair kararından ötürü Meclis’i kutladı.

Anastasiadis mesajında “Kıbrıslı Türklerin de haklarının korunması için fondan ödeme yapılmasını önleyen ve gelecek nesillerin haklarını koruyan bir yatırım işlevi öngörüldüğünü” belirtti.

Yasa tasarısının kendi başına çalışamayacağını çünkü ilgili tüzüklerin de onaylanmasının gerektiğini kaydeden gazete, yasa tasarısının devlet bütçesi için alternatif istikrarlı bir gelir akışı meydana getirilmesini öngördüğünü ekledi.

Politis gazetesi ise “Yalnızca Yatırımlar İçin Fon-Hidrokarbon Fonu Dün Meclis Tarafından Yasalaştırıldı” başlığıyla yayımladığı haberinde, Rum Meclisinin Kıbrıslı Türklere ve uluslararası topluma, doğal gazdan elde edilecek gelirlerin devletin tüm vatandaşlarının gelecek nesillerine ait olduğu mesajı gönderdiğini iletti.

Rum Meclisinin dün oy çokluğuyla, Kıbrıslı Türklere ve uluslararası topluma yönelik net bir siyasi bir mesaj içeren “ekonomik bir karar” aldığı yorumunda bulunan gazete, meclisin hidrokarbon fonu olarak da bilinen ulusal yatırım fonunun kurulması ve işleyişini dün onaylayarak, doğal gazın ticaretinden elde edilecek tüm gelirlerin, bir kuruşu bile kamu borcu, altyapı çalışmaları veya sosyal politikaya gitmeden, rezervin güçlendirilmesi ve yeni yatırımlar yapılması için fona gitmesini belirlediğini kaydetti.

EDEK, Ekologlar, ELAM ve bağımsız milletvekili Annan Theologu’nun değişiklik önerisi aleyhinde oy kullandıklarını belirten gazete, Ekologlar Hareketi Başkanı Yorgos Perdikis’in “ilkelerini ihlal edecek bir fon meydana getirilmesine rıza göstermediklerini” dile getirdiğini yazdı.

Habere, doğal gazın ticaretinden elde edilecek ilk gelirlerin 2025-2026’dan önce ortaya çıkmasının beklenmediğini de eklendi.

Alithia gazetesi ise “Kamu Borcuyla Bağlantısı Olmayan Hidrokarbon Fonu” başlıklı haberinde, oylanan yasanın DİSİ ve AKEL tarafından ortaya konulan değişiklik önerisini içerdiğini; bunun ise fonun mali çerçeveyle olan bağlantısını kestiğini, aynı zamanda kamu borcunun, gayri safi milli hasılanın yüzde 80’ini aştığı takdirde, fonun kaynaklarıyla karşılanmasını içerdiğini aktardı.

Haravgi ise habere “Yasa Fonun Kamu Borcuyla Olan Bağlantısını Kesen Bir Değişiklik Önerisiyle Oylandı” başlığıyla yer verdi.

(İY/HA)