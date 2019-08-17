Hidrokarbon öğrenimi için yeni burslar

Rum Enerji Bakanlığı, üniversitelerde hidrokarbon ve enerji konularındaki lisans ve lisansüstü programlarda 2019-2020 yılında eğitim görecek öğrencilere yeni burslar açıkladı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta hidrokarbon ve enerji konularında eğitim görmek isteyen öğrencilerin 2019-2020 öğrenim yılı için toplamda 1 milyon 100 bin Euro burs alabileceklerini yazdı.

Fileleftheros, bursların Petrol ve Hidrokarbon Mühendisliği, Jeoloji, Jeofizik ve Petrol ve Doğal Gaz İdaresiyle ilgili bölümlerdeki öğrencilere verileceğini aktardı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum Enerji Bakanlığı’nın Nisan ayında ilan ettiği yenilenebilir enerji projesi kabulünde 147 yeni başvuruyu onayladığını yazdı.

Habere göre bakanlık, toplamda 150 megavatlık öngörülen proje ilanında bir sürpriz yaparak toplamda 260 megavatlık enerji üretimi sağlayacak 147 yeni projeye onay verdi.