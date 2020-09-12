banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
466.279
DOLAR
7.4625
STERLİN
9.5669
EURO
8.8348
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
“Türkiye’nin pislikleri” ifadesi kabul edilemez...
Çözüm kartı düştü
Çözüm kartı düştü
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Yalvarıyoruz Ali Pilli, GİT!
Hastaların taşınması meselesi
Hastaların taşınması meselesi
banner364

Her Üç Rumdan Biri Aşıya Karsı

Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): Politis’in Reailzoom şirketine yaptırdığı yeni tip koronavirüs konulu anketten, Rum halkının yüzde 28’inin, onay alıp ve kullanıma sunulduğunda virüs aşısı yaptırmayacağı, yüzde 25’inin maske kullanımını gerekli görmediği sonucu çıktı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 12:39
Her Üç Rumdan Biri Aşıya Karsı
banner337
banner351

Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): Politis’in Reailzoom şirketine yaptırdığı yeni tip koronavirüs konulu anketten, Rum halkının yüzde 28’inin, onay alıp ve kullanıma sunulduğunda virüs aşısı yaptırmayacağı, yüzde 25’inin maske kullanımını gerekli görmediği sonucu çıktı.

Gazete tamamını yarın yayınlayacağı ancak en önemli üç sonucunu bugün yayınladığı anket haberini “Üç Kişiden Biri Ne Maske İstiyor Ne Aşı… Retailzoom’un Politis Hesabına Büyük Kamuoyu Yoklaması” başlığıyla manşete çekti.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta pandeminin ne aşamada olduğu sorusuna katılımcıların yüzde 7’si  “atlattık”, yüze 45’i  “daha iyi durumdayız”, yüzde 41’i “yeniden canlanma tehlikesi var” cevabını verdi, yüzde 4’ü “bilmiyorum” dedi.

banner341
Yeni tip koronavirüs aşısı kullanıma girerse tavırlarının ne olacağı sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 32’si “aşı yaptıracağım”,  yüzde 28’i “aşı yaptırmayacağım”, yüzde 31’i “uzmanların tavsiyesini dinleyeceğim”  dedi, yüzde 9’u “bilmiyorum” dedi.

Katılımcılar, kapalı mekânlarda maske zorunluluğuna katılıp katılmadıkları sorusuna ise yüzde 72 “katılıyorum, yüzde 25 “katılmıyorum” cevabını verdi, yüzde 3’ü “görüşüm yok” dedi.

(ŞA/HA)

*****************

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs Ve Abd’den Ortak Deniz Tatbikatları
Güney Kıbrıs Ve Abd’den Ortak Deniz Tatbikatları
Euroasia İnterconnector Projesi Yıl Sonundan Önce İmzalanacak
Euroasia İnterconnector Projesi Yıl Sonundan Önce İmzalanacak
Zuhuri Camii Kompleksinin Restorasyon-peyzaj Çalışması Başladı
Zuhuri Camii Kompleksinin Restorasyon-peyzaj Çalışması Başladı
Karayannis: Kktc-güney Kıbrıs Sınır Kapılarındaki Durum Kontrol Altında
Karayannis: Kktc-güney Kıbrıs Sınır Kapılarındaki Durum Kontrol Altında
Rum Partileri Med 7 Zirvesi Sonuç Bildirgesini Yorumladı
Rum Partileri Med 7 Zirvesi Sonuç Bildirgesini Yorumladı
İngiliz Milletvekillerinden Dışişleri’ne Maraş Mektubu
İngiliz Milletvekillerinden Dışişleri’ne Maraş Mektubu
Neofitu Telekonferans Aracılığıyla Weber İle Görüştü
Neofitu Telekonferans Aracılığıyla Weber İle Görüştü
Abd Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Bugün Güney Kıbrıs’ta
Abd Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Bugün Güney Kıbrıs’ta
“bazan Libya’daki Rejim Değişikliğinde Olduğu Gibi Bir Niyetle Bir Şey Yapılır, Durum Çok Daha Kötü Olur”
“bazan Libya’daki Rejim Değişikliğinde Olduğu Gibi Bir Niyetle Bir Şey Yapılır, Durum Çok Daha Kötü Olur”
Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim