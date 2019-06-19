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Her Sınır Kapısından Yapılan Geçişlerin  rakamları

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Politis gazetesi, sınır kapılarında yapılan karşılıklı geçişlere ilişkin rakamların ardından bugün de ayrı ayrı, her sınır kapısından yapılan geçişlere yönelik rakamlara yer verdi. 

Her Sınır Kapısından Yapılan Geçişlerin  rakamları

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Politis gazetesi, sınır kapılarında yapılan karşılıklı geçişlere ilişkin rakamların ardından bugün de ayrı ayrı, her sınır kapısından yapılan geçişlere yönelik rakamlara yer verdi. 

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:27
Her Sınır Kapısından Yapılan Geçişlerin  rakamları

Lefkoşa, 19 Haziran 19 : Politis gazetesi, sınır kapılarında yapılan karşılıklı geçişlere ilişkin rakamların ardından bugün de ayrı ayrı, her sınır kapısından yapılan geçişlere yönelik rakamlara yer verdi. 
Haberi “Her Barikattan Ayrı Ayrı Kıbrıslı Türk Ve Kıbrıslı Rumlara İlişkin Ayrıntılı Geçişler” başlığıyla aktaran gazete, polisten elde ettiği verilere dayanarak, Kıbrıslı Rumların, Derinya sınır kapısından gerçekleştirdiği geçişlerin aylık olarak arttığını yazdı.
Habere göre, Derinya’dan 2018 yılının iki ayında(Kasım ve Aralık) 21 bin 223 Kıbrıslı Rum, 8 bin 374 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı. 
2019 yılının ilk beş ayında ise yine Derinya sınır kapısından 71 bin 656 Kıbrıslı Rum, 31 bin 183 Kıbrıslı Türk geçti. 
Mart ve Nisan aylarında Derinya’dan, gerek Kıbrıslı Türklerin gerekse Kıbrıslı Rumların geçiş sayısının arttığını yazan gazete, buradan 17 bin (ortalama 14 bin) Kıbrıslı Rum’un,   8 bin (ortalama 6 bin) Kıbrıslı Türk’ün geçtiğini belirtti. 
Habere göre Lefke Aplıç kapısından, 2018 yılının son iki ayında, 2 bin 151 Kıbrıslı Rum ve 2 bin 165 Kıbrıslı Türk geçiş yaptı. 
2019 yılının ilk beş ayında ise bu rakamlar 5 bin 552 Kıbrıslı Rum ve 4 bin 720 Kıbrıslı Türk olarak kaydedildi. 
2018 yılında KKTC’yi ziyaret eden Kıbrıslı Rumların yüzde 54’nün (1 milyon 10 binden , 543 bin), Kıbrıslı Türklerin ise (1 milyon 7 binden , 723 bini)  “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısından   geçtiğini yazan gazete, 2019 yılının ilk beş ayında bu durumun değiştiğini, Ocak-Mayıs 2019 dönemi arasında 511 bin olan Kıbrıslı Rumların geçişlerinin, geçen yılın toplam rakamına yaklaştığını belirtti. 
Habere göre Nisan 2018’de, “Ay.Demet” (Metehan)  sınır kapısından yaklaşık 31 bin Kıbrıslı Rum (günde bin 37 kişi)geçiş yaparken, 2019 yılının aynı ayında bu rakam hemen hemen 141 bine (günlük 4 bin 690)  ulaştı. 
Mayıs ayında ise  Nisan ayına oranla geçişlerin azaldığını ancak 2018 yılının ayına oranla bunun üç katına çıktığını yazan gazete, Mayıs ayındaki geçişlerin 105 bin, 2018 yılının aynı ayında ise 22 bin olduğunu anımsattı. 

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Gazete Kıbrıslı Türklerin geçiş sayısında ise hafif bir azalma gözlemlendiğini, “Ay.Demet”(Metehan) sınır kapısından aylık olarak ortalama 62-65 bin Kıbrıslı Türkün geçtiğini belirtti. 
“Astromerit” (Bostancı) sınır kapısından Kıbrıslı Rumların yaptıkları geçişlerde önemli bir artışın olduğunu belirten gazete, bu geçiş noktasını,  geçtiğimiz Mayıs ayında Nisan ayına oranla 13 bin daha fazla olan 35 bin Kıbrıslı Rum’un  kullandığını yazdı. 
Habere göre Mart  2018’den itibaren Türk Lirası’nın değer kaybetmeye başlamasıyla 8-10 bin Kıbrıslı Rum buradan geçiş yaparken bu rakam Aralık ayında ikiye katlandı.
2018 yılında ise buradan geçiş yapan Kıbrıs Türk sayısı 54 bin olarak kaydedildi. 
“Limnidi”(Yeşilırmak) sınır kapısından ise son üç ay içerisinde yapılan geçişlerin, geçen yıla oranla arttığını yazan gazete, geçen yıl buradan 73 bin Kıbrıslı Rum’un ve 10 bin Kıbrıslı Türk’ün geçiş yaptığını, Nisan ve Mayıs aylarında ise buradan geçiş yapan Kıbrıslı Rum sayısının 7 bini aştığını, bunun da, geçen yıla oranla aylık olarak  2 bin kişi daha fazla olduğunu  belirtti. 
Uzun Yol olarak da bilinen Lokmacı Barikatından yapılan geçişlerin ise, istikrarlı olduğunu belirten gazete, aylık ortalama 12 bin Kıbrıslı Rum ile aylık ortalama 17 bin Kıbrıslı Türk’ün buradan geçtiğini yazdı.
Gazete, bunun Ledra Palace sınır kapısı için de geçerli olduğuna dikkati çekerken her iki sınır kapısından geçişlerin yaya olarak yapıldığını, bunun da, Kıbrıslı Rumların alışkanlıklarının sadece araçlı geçişlere ilişkin olarak değiştiğini ayrıca Kuzey’e yönelik geçişlerin artmasına yol açan  nedenlerin ekonomik olması düşüncesini desteklediğini belirtti. 
(FK/ÖK)
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