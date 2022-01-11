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Hellimdeki süt kotasının değiştirilmesi isteniyor

Güney Kıbrıs’taki peynir üreticileri ile inek besicilerinin, hellimdeki süt kotasının değiştirilmesi amacıyla, yeni bir çaba içinde oldukları haber verildi.

11 Ocak 2022 Salı 12:15
Hellimdeki süt kotasının değiştirilmesi isteniyor

Politis gazetesi, “Süt Kotasındaki Değişiklikler İçin Çaba- Hellimde Değişiklikler Geliyor” başlıklarıyla geniş yer verdiği haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Tarım Dairesi’ne sunulan söz konusu talebin, olması gereken inek ve koyun-keçi sütünün oranının belirlenmemesi için kota ifadesinin hellimden çıkarılmasıyla ilgili olduğunu, aynı zamanda hellimde yalnızca tespit edilebilir (eser) miktarda koyun-keçi sütü olmasına dair de bir öneride bulunulduğunu yazdı.

Söz konusu önerinin Tarım Bakanlığınca incelenmekte olduğunu yazan gazete, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in ise, kota konusunda yapılacak herhangi bir değişikliğin ilgili tüm tarafların mutabakatıyla gerçekleşeceğini ve ürünün kalitesini bozmayacağını vurguladı.

Rum tarafındaki peynir üreticileri ile inek besicilerinin, yaptıkları öneriyle, hellimde eser miktarda koyun-keçi sütü olmasını, ancak olması gereken oranın belirlenmemesini istediklerini kaydeden gazete, çabalanan şeyin, hellimin koyun-keçi sütü yerine daha fazla inek sütüyle üretilmesine onay verilmesi olduğuna işaret etti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, öneride atıfta bulunulan eser miktarın yüzde 5 oranında koyun-keçi sütü olarak tercüme edildiğini yazan gazete, böyle bir şeye onay verilmesi durumunda, herhangi bir kişinin, menşe ismi korumalı ürün olarak hellimi, yüzde 5 koyun-keçi sütü, yüzde 95 oranında da inek sütüyle üretebileceğini, ancak bunun ürünün kalitesini bozacağını ifade etti.

Elindeki bilgilere dayanarak, Rum Tarım Bakanlığının tezinin ise, menşe ismi korumalı ürün olarak hellimde, ürünün felsefesinin bozulmaması için koyun-keçi sütünün baskın miktarda kullanılması yönünde olduğunu kaydeden gazete, prosedürü iyi bilen kişilere dayanarak, 1 litre koyun-keçi sütüyle 1 litre inek sütünden daha fazla hellim yapıldığını bildirdi.

Spesifik olarak, eğer bir hellimde yüzde 35 oranında koyun-keçi sütü ve yüzde 65 oranında da inek sütü varsa, üründeki kotanın yüzde 50-50 olduğunu belirten gazete, tüm ilgili tarafların anlaşması olmasına bağlı olarak, bunun Avrupa Komisyonu’nun da tartıştığı bir konu olduğu bilgisine sahip olduklarını yazdı.

Değişikliklerle ilgili sürecin, bunun bakanlık tarafından talep (başvuru) şeklinde yayınlanmasını öngördüğünü yazan gazete, ilgili tarafların itirazlarını sunacaklarını ve orta yolun bulunması için itirazlar üzerinde tartışma yapılacağını kaydetti.

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Gazeteye göre, hellimdeki süt kotasındaki değişiklik çabasıyla ilgili bilgileri yorumlaması istenen Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ise, peynir üreticileri ile inek besicilerinin bu yönde bir talebi olduğunu doğrulayarak, bunun tüm ilgili birimlerle iyice tartışılması gereken bir şey olduğunu ve yapılacak herhangi bir hamlenin de herkesin onayıyla olması gerektiğini ifade etti.

İlgili tüm taraflarla fikir birliğine varılması şartıyla, bakanlığın öneriyi tartışmaya hazır olduğunu dile getiren Kadis, yapılacak değişikliklerin, eğer olursa, ürünün felsefesini bozacak değişiklikler olmayacağını yineledi.

Kadis, buna ek olarak, hellimdeki değişikliklerle ilgili başvuru prosedürünün ileri safhada bulunduğunu da söyledi.

Gazete, Tarım Bakanlığı’na dayanarak, değişikliklerin bu ay içerisinde incelenmesi ve değerlendirilmesi için Avrupa Komisyonu’na gönderilmesinin; 2-3 ay içinde de onay verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Bu değişikliklerin, hellimin üretilmesi sürecini daha esnek hale getireceğini ve ürünün piyasadaki modern gereksinimlere çok daha yakın olacağını belirten gazete, bunların şekil (halloumi burger) ve ağırlıkla ilgili değişikliklerden ibaret olduğunu kaydetti.

Bu değişikliklerin bir yandan ürünün özelliklerini bozmadığını, diğer yandan da ürünü piyasadaki modern ihtiyaçlara uyarlayabileceğini kaydeden gazete, Rum Tarım Bakanı’na göre, en önemli değişikliğin, “Kıbrıs’taki” bütün hayvanların prototipe dahil edilmesi için, ırklarla ilgili olan değişiklikle alakalı olduğuna işaret ettiğini iletti.

Gazeteye göre Tarım Bakanı sözlerinin sonunda “Bu çok daha verimli hayvanlar olmasını sağlayacak, bu da koyun-keçi sütü üretiminde artış olmasını sağlayacak” ifadelerini de kullandı.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 12:37
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