banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123039
ALTIN
298.424
DOLAR
5.9753
STERLİN
7.8055
EURO
6.5846
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Hellimde İngiltere’den Sonra Hedef Ab

RUM TÜCCARLAR AB’DEKİ MARKA İSMİ KONUSUNDAKİ İTİRAZLARINI GERİ ÇEKTİ ANCAK HELLİM DOSYASINA İTİRAZLARINI ÇEKMEDİ

Hellimde İngiltere’den Sonra Hedef Ab

RUM TÜCCARLAR AB’DEKİ MARKA İSMİ KONUSUNDAKİ İTİRAZLARINI GERİ ÇEKTİ ANCAK HELLİM DOSYASINA İTİRAZLARINI ÇEKMEDİ

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:00
Hellimde İngiltere’den Sonra Hedef Ab

RUM TÜCCARLAR AB’DEKİ MARKA İSMİ KONUSUNDAKİ İTİRAZLARINI GERİ ÇEKTİ ANCAK HELLİM DOSYASINA İTİRAZLARINI ÇEKMEDİ
Lefkoşa, 5 Şubat 20 (.): Hellim ürününün marka isminin İngiltere’de geri kazanılmasından sonra Rum hellim tüccarlarının Rum Başkanlık Sarayı’nda hellim konusunu masaya yatırdıkları ve AB’da marka ismine yaptıkları itirazı geri çekme kararı aldıkları haber verildi. 
Haravgi’nin haberine göre tüccarlar itirazlarını geri çektiği için hellimin marka isminin İngiltere’de geri kazanılacağı geçen Eylül ayından beridir beklenen bir şeydi. Şu anda geriye sadece İngiltere’nin telif hakları prosedürünün tamamlanması kaldı. 
Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşmenin ardından tüccarlar, marka ismi için AB’deki itirazlarını geri çekme kararı aldı, ancak Avrupa Komisyonu’nda incelenmesi beklenen Hellim Dosyası’na itirazlarını geri çekmedi. 

banner317
Hellim ürününü uluslararası alanda pazarlayan şirketlerin ana amacının, Hellim Dosyası’nın sorunlu gördükleri çeşitli yönlerini tartışmaya açmak ve sorunların mümkün mertebe aşılmasını sağlamak olduğunu belirten gazete, tüccarların hellim üretiminin artırılması ve çeşitlendirilmesini sağlayarak, karlarını artırmak istediklerini yazdı.
Tüccarların, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki toplantıda Rum yönetiminin hellim meselesini yönetme planını dinlemek istediklerini yazan gazeteye göre, Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in “bakanlığın stratejisinin, hellimin menşe ismi korumalı ürün olarak tescil edilmesi ve tescilden sonra da değişiklik yapılması olduğunu” söyledi. 
Tüccarlar, değişikliklerin nasıl başarılacağını ve aradan geçecek iki yıllık süre zarfında ne olacağını görmeyi bekliyor.
(ŞA/FEZ) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fannon: “amerikan Şirketleri Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor, Bu Doğal Gaz Varlığına Dair Mesajdır”
Fannon: “amerikan Şirketleri Faaliyetlerini Genişletmeyi Hedefliyor, Bu Doğal Gaz Varlığına Dair Mesajdır”
Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Askeri Olmayan Bölgelerinin Kalkınması Anlaşmasının Uygulanması Müzakereleri
Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Askeri Olmayan Bölgelerinin Kalkınması Anlaşmasının Uygulanması Müzakereleri
Romanya Ve Portekiz’den Paravan Evlilikler Konusunda Güney Kıbrıs’a Şikayet
Romanya Ve Portekiz’den Paravan Evlilikler Konusunda Güney Kıbrıs’a Şikayet
Kıbrıslı Türklerden Güney’de 100 Dava
Kıbrıslı Türklerden Güney’de 100 Dava
Kktc’de Kalan Mal İçin Rum Yönetimi Aleyhine Açılan Dava Görülmeye Başlandı
Kktc’de Kalan Mal İçin Rum Yönetimi Aleyhine Açılan Dava Görülmeye Başlandı
Kıbrıslı Türkler “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ni”  dava yağmuruna tuttu
Kıbrıslı Türkler “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği'ni”  dava yağmuruna tuttu
Dimitrios Hacihambi: “Maksat tazminat almak değil”
Dimitrios Hacihambi: “Maksat tazminat almak değil”
İki Türk’ün ismi AB’nin yaptırım listesine alındı
İki Türk’ün ismi AB’nin yaptırım listesine alındı
Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri
Sınır kapılarında Koronavirüs tedbirleri
Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirüsü konusunda Dünya Sağlık Örgütüyle temas içerisinde
Rum Sağlık Bakanlığı Koronavirüsü konusunda Dünya Sağlık Örgütüyle temas içerisinde

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim