Hellim “Menşe ismi korumalı ürün”(P.O.P) olarak tescil ediliyor

Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, sosyal medyada yapmış olduğu ki ilgili paylaşımına yer verdi.

Habere göre Kadis, AB’nin ilgili komitesinin dün yapmış olduğu görüşmede hellimin P.O.P oalrak tescil edilmesi başvurusunu ele aldığını, tüm üye ülkelerin bu konuya olumlu yaklaştığını belirtti.

PEYNİR ÜRETİCİLERİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALIYOR

Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’taki peynir üreticilerinin, sektörün sorunsuz işlemesini ve sürdürülebilirliğini sağlamama konusundaki endişelerinin teyit edilmesinin ardından 5 Nisan’dan itibaren faaliyetlerini süresiz olarak askıya alma kararı aldıklarını yazdı.

Habere göre peynir üreticileri bu kararı, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis tarafından hellim konusunda bilgilendirilmesinin ardından aldı.



HELLİM TESCİLİ PAZARTESİ

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun helllim ile ilgili kararının Pazartesi akşamı duyurulacağını yazdı.

Gazete AB üyesi ülkelerin o güne kadar, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil edilmesi için kendilerine dün bildirilen yönetmenliğe ilişkin son taslak konusundaki kararlarını yazılı olarak sunmasının da istendiğini belirtti.

AB üyesi hiçbir ülkenin olumsuz görüş veya itirazı dile getirmediğini yazan gazete, bunun aksine çoğunun desteğini ifade ettiğini yazdı.



