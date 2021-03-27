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Hellim “Menşe ismi korumalı ürün”(P.O.P) olarak tescil ediliyor

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, tüm AB üyesi ülkelerin hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak AB nezdinde patentinin alınmasına olumlu yaklaştığını belirtti. 

27 Mart 2021 Cumartesi 12:58
Hellim “Menşe ismi korumalı ürün”(P.O.P) olarak tescil ediliyor
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Alithia gazetesi, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis’in, sosyal medyada yapmış olduğu ki ilgili paylaşımına yer verdi. 
Habere göre Kadis, AB’nin ilgili komitesinin dün yapmış olduğu görüşmede hellimin P.O.P oalrak tescil edilmesi  başvurusunu ele aldığını, tüm üye ülkelerin bu konuya olumlu yaklaştığını belirtti. 
PEYNİR ÜRETİCİLERİ FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALIYOR 
Alithia gazetesi aynı haberinin içerisinde Güney Kıbrıs’taki peynir üreticilerinin, sektörün sorunsuz işlemesini ve sürdürülebilirliğini sağlamama konusundaki endişelerinin teyit edilmesinin ardından 5 Nisan’dan itibaren faaliyetlerini süresiz olarak askıya alma kararı aldıklarını yazdı.
Habere göre peynir üreticileri bu kararı, Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis tarafından hellim konusunda bilgilendirilmesinin ardından aldı.

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Peynir üreticileri ayrıca sektörde etkilenen tüm üyelerini 5 Nisan’da Rum Başkanlık Sarayı önünde yapılacak olan eyleme de davet etti. 
HELLİM TESCİLİ PAZARTESİ 
Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu’nun helllim ile ilgili kararının Pazartesi akşamı duyurulacağını yazdı.
Gazete AB üyesi ülkelerin o güne kadar, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak tescil edilmesi için kendilerine dün bildirilen yönetmenliğe ilişkin son taslak konusundaki  kararlarını  yazılı olarak sunmasının da istendiğini belirtti. 
AB üyesi hiçbir ülkenin olumsuz görüş veya itirazı dile getirmediğini yazan gazete, bunun aksine çoğunun desteğini ifade ettiğini yazdı.


 

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Son Güncelleme: 27.03.2021 13:58
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısP.O.PKuzey KıbrısHellim
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