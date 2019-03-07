Hellim konusunda açıklamalar

Rum siyasiler ve yetkililer, hellim konusunda çeşitli açıklamalarda bulundular.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Milletvekili, Rum Meclisi Tarım Komitesi Başkanı Andros Kakulias, Avrupa Komisyonu’nun hellim dosyasına ilişkin itirazların inceleme aşamasında olduğu şeklindeki açıklamasına atıfta bulunarak, Komisyon’un bu yöndeki açıklamasının, hellim dosyasının incelenmesi sürecinin olumlu sonuçlanacağı konusunda endişe yarattığını söyledi.

Kakulias açıklamasında hellim konusundaki doğruları söylemesi için hükümete çağrıda bulundu.

Öte yandan Fileleftheros gazetesine göre, DİKO Avrupa Parlamentosu üyesi Kostas Mavridis ise, Avrupa Komisyonu’nun açıklaması üzerine yaptığı açıklamada, (Avrupa Komisyonu Başkanı) Jean-Claude Juncker’in, Komisyon’un hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olması sürecini keyfi ve yasa dışı olarak bloke etmeye devam ettiğini ve bunu Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerle ilişkilendirdiğini belirtti.



