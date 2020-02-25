Hellim imalatına ilişkin süt dağılımı konusu

Fileleftheros gazetesi “Hellim İle İlgili Yeni Zorluklar” başlıklı haberinde, Rum Peynir Üreticileri Birliği adına hazırlanan hellim imalatındaki keçi-koyun süt oranın dağılımına ilişkin anlaşma taslağının dün itibarıyla tarım örgütlerine sunulduğunu belirtti.

Sunulan anlaşma taslağında, süt fiyatının, 2020 yılı için 5 sent artırılmasının da öngörüldüğünü belirten gazete, tarım örgütlerinin ve küçük baş hayvan besicilerinin bugün toplantı yapması, 10 sayfadan oluşan anlaşma taslağını incelemesinin ve kabul edip etmeyeceğine karar vermesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, her iki tarafın bir uzlaşmaya varmaması durumunda o zaman hükümetin ilk baştaki planı, bir diğer deyişle süt oranının yüzde 5 artırılmasını ileriye götüreceğini belirtti.



Gazete, söz konusu anlaşma taslağında, hayvanların ırkları ile beslenmelerine ilişkin öngörülerin de bulunduğuna dikkati çekti.