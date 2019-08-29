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Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor

Hellimin “Koruma Altına Alınmış Menşe” tescili için Güney Kıbrıs tarafından AB Komisyonu’na yapılan ve Hellim Dosyası olarak bilinen başvurunun ileri götürülmesi konusunda mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor

Hellimin “Koruma Altına Alınmış Menşe” tescili için Güney Kıbrıs tarafından AB Komisyonu’na yapılan ve Hellim Dosyası olarak bilinen başvurunun ileri götürülmesi konusunda mücadelenin sürdüğü bildirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 08:46
Hellim dosyasının kapanması için yoğun çaba sarf ediliyor

Hellimin “Koruma Altına Alınmış Menşe” tescili için Güney Kıbrıs tarafından AB Komisyonu’na yapılan ve Hellim Dosyası olarak bilinen başvurunun ileri götürülmesi konusunda mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın tescil almak için başvuruda bulunduğu Hellim dosyasının 1 Kasım 2019 tarihinde, AB Komisyonu yönetimi değişmeden kapanması yönünde Rum hükümetinin yoğun çaba gösterdiğini iddia etti.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün bu konuda Rum İşveren ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) ve Rum Sanayi ve Ticaret Odası (KEVE) yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.

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Ticaret ve Tarım bakanlarının da katıldıklarını toplantıda, hellimin Koruma Alına Alınmış Menşe Adı tescilinin 1 Kasım 2019 tarihinden önce, yani AB Komisyonu başkanı değişmeden önce alınması ve hellimin ticari tescilinin iptali için başvuruda bulunan şirketlerin itirazlarını geri çekmesi konularının ele alındığı belirtildi. Gazete, hellim dosyasının kapanması konusunda son dönemde Brüksel’de yoğun kulis faaliyetlerinin gerçekleşmekte olduğunu iddia etti.

Haberde, müzakerelerin devam ettiğini ve Güney Kıbrıs’ın, 16 Temmuz 2015 tarihli Juncker-Anastasiadis-Akıncı anlaşmasında ortaya konan bazı koşulları kabul etmesi durumunda hellim dosyasının Eylül ayında bile onaylanması ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

Gazete, bir diğer konu olan, ihraç edilen hellimin ticari tescili konusunda peynir üreticileriyle yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını, peynir üreticilerinin hellim peynirinin üretiminde öngörülen şartları, yurt içindeki ürünlerinde hellim yerine “Kıbrıs Peyniri” ismini kullanarak aştıklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 29.08.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
Hellim DosyasıHellim Tescili
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