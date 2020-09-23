Hellim Dosyası Henüz Kapanmadı…

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FERRER “COĞRAFİ İŞARET HALEN AB İÇERİSİNDE TECİL EDİLMİŞ DEĞİL, BU DA TİCARİ ANLAŞMA YAPILAMAYACAĞI ANLAMINA GELİYOR”

Hellimin AB içerisinde menşe ismi korumalı ürün tescil dosyasının kapanmadığı, Komisyon Başkanı’nın 2015’te iki lider ile anlayış birliğine vardığı 5 madde üzerinde henüz anlaşma sağlanmadığı haber verildi.

Haravgi “Komisyon: Hellim Konusunda Karşılıklı Anlayış Yok… 5 Maddeye Dair Görüşmeler 2015’ten Beri Devam Ediyor” başlığıyla aktardığı habere göre Avrupa Komisyonu Sözcüsü Miriam Garcia Ferrer Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) Tarım Bakanları Konseyi’nde kısa süre önce yapılan görüşmeyle ilgili sorularına verdiği cevabı aktardı.

Habere göre Ferrer “Hellim/Hallumi peynirinin AB içerisinde menşe ismi korumalı ürün olarak tescilini hedefleyen prosedür halen devam ediyor” dedi, şunları ekledi:

“Komisyon Başkanı ile Kıbrıs’taki iki toplum liderinin 2015’te vardığı ortak anlayışa dayanıyor. Uzlaşılan şartlar çok detaylı ancak halen görüşüyoruz. Komisyon, bu ortak anlaşmanın bütün unsurlarını yansıtacak bir sonuç almak için bütün taraflarla temas halinde. Bunun dün Kıbrıs tarafından gündeme getirildiğini ve Tarım Komiserinin cevap verdiğini biliyoruz.

Coğrafi işaret halen AB içerisinde tescil edilmiş değil, bu da ticari anlaşma yapılamayacağı anlamına geliyor. İki toplum lideri ve Komisyon tarafından görüşüldü, maalesef halen bütün maddelerde anlaşma yok. Anlaşmaya varana kadar bu görüşmelerin devam etmesi lazım.”