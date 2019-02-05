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“hellas Sat 4” Uydusu Bu Akşam Fırlatılacak

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Yunanistan’ın “Hellas Sat 4” isimli yeni uydusunun, bu akşam “Kıbrıs” ve Yunanistan bayraklarıyla birlikte uzaya fırlatılacağı haber verildi.Bunun “Lockheed Martin” şirketinin inşa ettiği en büyük ticari uydu olduğuna dikkati çeken Fileleftheros, uydunun benzeri görülmemiş yeni teknolojileri bünyesinde barındırdığını kaydetti.Uydunun bu gece “Kıbrıs” saatiyle 23.01’de Fransa Guanası\'ndaki Kourou Avrupa uzay istasyonundan uzaya fırlatılmasının beklendiğini...

“hellas Sat 4” Uydusu Bu Akşam Fırlatılacak

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Yunanistan’ın “Hellas Sat 4” isimli yeni uydusunun, bu akşam “Kıbrıs” ve Yunanistan bayraklarıyla birlikte uzaya fırlatılacağı haber verildi.Bunun “Lockheed Martin” şirketinin inşa ettiği en büyük ticari uydu olduğuna dikkati çeken Fileleftheros, uydunun benzeri görülmemiş yeni teknolojileri bünyesinde barındırdığını kaydetti.Uydunun bu gece “Kıbrıs” saatiyle 23.01’de Fransa Guanası\'ndaki Kourou Avrupa uzay istasyonundan uzaya fırlatılmasının beklendiğini...

05 Şubat 2019 Salı 11:20
“hellas Sat 4” Uydusu Bu Akşam Fırlatılacak

Lefkoşa, 5 Şubat 19 : Yunanistan’ın “Hellas Sat 4” isimli yeni uydusunun, bu akşam “Kıbrıs” ve Yunanistan bayraklarıyla birlikte uzaya fırlatılacağı haber verildi.

Bunun “Lockheed Martin” şirketinin inşa ettiği en büyük ticari uydu olduğuna dikkati çeken Fileleftheros, uydunun benzeri görülmemiş yeni teknolojileri bünyesinde barındırdığını kaydetti.

Uydunun bu gece “Kıbrıs” saatiyle 23.01’de Fransa Guanası\'ndaki Kourou Avrupa uzay istasyonundan uzaya fırlatılmasının beklendiğini belirten gazete, uydunun fırlatılmasını izlemek için Hellas Sat yetkilileri yanı sıra, Rum Ulaştırma Bakanı Vasiliki Anastasiadu ile Enerji Bakanlığı Genel Müdürü Stelios Himonas’ın da Fransız Guanası’na gittiklerini ekledi.

(İY/ŞEB)
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