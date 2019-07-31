Hellas Sat 4 Rum ve Yunan uzmanların tam kontrolünde

Hellas Sat 4 uydusunun tam kontrolünün,”Köfünye”’deki (Geçitkale) uydu merkezinin Rum uzmanları ile Atina’da Koropi bölgesinde bulunan benzer merkezdeki Yunan uzmanlarına geçtiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Hellas Sat 4 uydusunun tam kontrolünün, bu hafta başından itibaren, Rum ve Yunan uzmanların tam kontrolüne geçtiğini yazdı.
Hellas Sat 4 uydusunun tam kontrolünün,”Köfünye”’deki (Geçitkale) uydu merkezinin Rum uzmanları ile Atina’da Koropi bölgesinde bulunan benzer merkezdeki Yunan uzmanlarına geçtiği belirtildi.