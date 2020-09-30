Hdf İsimli Fransız Şirketi Güney Kıbrıs’ta Faaliyet Gösterecek

Lefkoşa, 30 Eylül 2020 : HDF Energy isimli Fransız şirketinin, Güney Kıbrıs’ta faaliyete başlayacağı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi, şirketin tam sayfa olarak gazeteye verdiği ilana yer vererek, HDF Energy şirketinin, Fransa’nın elektrik enerjisi üretimindeki başlıca bağımsız şirketlerinden biri olduğunu ve şirketin bu ilanla birlikte, Rum piyasasında faaliyete başlayacağını ilan ettiğini yazdı.



(İY/FEZ)