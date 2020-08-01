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Hazinede koronavirüs açığı

Geçen yılın ilk yarısında Gayrı Safi Yurtiçi Hasılasının (GSYH) yüzde 1’i kadar fazla veren Rum hazinesinin, bu yılın aynı döneminde yüzde 4’ü kadar açık verdiği bildirildi. 

01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:45
Hazinede koronavirüs açığı
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Alithia ve diğer gazeteler, Rum istatistik dairesi verilerine dayanarak, geçen yılın aynı döneminde 240 milyon 500 bin Euro fazlası olan hazinenin, bu yılın ilk yarısında 804 milyon 600 bin Euro açık verdiğini yazdı. 
Habere göre, Ocak-Haziran 2020 döneminde toplam harcamalar, 491,1 milyon Euro artışla 4.304,6 milyon Euro’ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki miktar 3.813,5 milyon Euro’ydu. Aradaki bu önemli farkın sebebinin yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesindeki destek önlemleri olduğu belirtildi. 

HANE HALKI VE ŞİRKET BORÇLARI… 
Aynı gazete, Rum Merkez Bankası’nın dün yayımlanan verilerine dayanarak, 2020’nin ilk çeyreğinde şirket borçlarının GSYH’nin yüzde 165’ine, hane halkı borçlarının da GSYH’nin yüzde 92’sine ulaştığı bilgisini verdi. 

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Habere göre, hane halkı borçları mart ayı sonuna kadar 20 milyar 200 milyon Euro’ya, şirket borçları da 61 milyar 900 milyon Euro’ya ulaştı. 
 
 

Son Güncelleme: 01.08.2020 12:51
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Gsyh
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