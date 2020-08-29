Havaalanlarında test işkencesi



Politis gazetesi, “Havaalanlarında Test Eziyeti” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’a gelişlerde yolculara yapılan Korona testleri sırasında yolcuların büyük eziyetler çektiklerini belirterek, bir yolcunun bu konuda gazeteye dile getirdiği şikayetleri aktardı.

Habere göre, Atina’dan Güney Kıbrıs’a giden söz konusu yolcu, negatif test sonuçları olmasına karşın Güney Kıbrıs’a varışlarında kendilerine yeniden test yapılması sırasında büyük işkence çektiklerini dile getirdi.

Yeni Larnaka havaalanına inmiş olmalarına karşın otobüslere bindirilerek eski Larnaka havaalanına götürüldüklerini, burada tüm yolcuların saatlerce maskeyle ayakta test yapılmasını beklediklerini ve yeniden otobüslere bindirilerek tekrar yeni terminale götürüldüklerini aktaran yolcu, uçaktan inişle havaalanından ayrılış arasında neredeyse 4 saatlik süre geçtiğini ifade etti.

Gazete, 160 yolcu taşıyan uçakla gelen yolcunun ifadelerine göre, her yolcu için test süresinin yaklaşık bir dakika olduğunu aktarırken, organizasyon eksikliğinin kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yolcuların uzun süre ayakta beklemelerine sebep olduğunu vurguladı.



KARANTİNAYI DELDİ, AEK’İN ANTREMANLARI İPTAL OLDU

Gazete bir diğer haberinde ise, Korona virüs testi pozitifi çıkan ve karantinada kalması gereken 16 yaşındaki bir gencin, prosedürleri delerek AEK futbol takımının antrenmanına katıldığı, bunun sonucunda yaklaşık 45 kişinin daha karantinaya alınmasına sebebiyet verdiğini yazdı.

Haberde, 7 Ağustos’ta yapılan testte pozitif olan 16 yaşındaki gencin karantina sürecinde olduğu, 21 Ağustos’taki ikinci testinin ise negatif çıktığı belirtilirken, karantinadan çıkabilmesi için üçüncü testinin de negatif çıkması gereken gencin bu süreci ihlal ederek, takımının antrenmanına katıldığı ifade edildi.



Gencin üçüncü tekrar testinin ise pozitif çıktığı belirtilen haberde, söz konusu genç hakkında cezai soruşturma başlatıldığı vurgulandı.Larnaka takımı AEK’den yapılan açıklamada ise, söz konusu gencin K 17 ve K 19 takımlarıyla temas etmiş olması ihtimali sebebiyle antrenmanların iptal edildiği ve tüm sporcu ve antrenörlerin, testlerinin sonucu çıkana kadar karantinaya alındıkları duyuruldu.



OKULLARDA UYULACAK SAĞLIK KURALLARI PROTOKOLÜ HAZIR

Alithia gazetesi ise, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu’nun yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’taki okullarda uyulması gereken korunma kurallarını belirleyen protokolün hazır olduğunu ve okullara gönderildiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Prodromu açıklamasında, okullarda uyulması zorunlu kuralları içeren protokolün, Mayıs ayındakiyle hemen hemen aynı olduğunu, en büyük değişikliğin ise orta öğrenimdeki öğrencilerin maske takma zorunluluklarının bulunması olduğunu söyledi.

Prodromu, orta eğitimde öğretmenlerin de kapalı alanlarda maske takacaklarını belirtirken açık alanlarda maske takılmayacağını ancak mesafe kuralının geçerli olacağını sözlerine ekledi.



