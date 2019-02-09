Havaalanı Ve Limanlarda Seferi Avı

Lefkoşa, 9 Şubat 19 (.): Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Adalet Bakanlığı yetkililerinin, elektronik arşivlerini birleştirmek için istişarede bulunduğu, arşivler birleştirildiğinde, seferilik hizmetinden kaçanların tespiti için bütün hava ve deniz limanları ile marinalarda kontroller yapılmasının yolu açılacağı bildirildi.

Fileleftheros’un “Hava ve Deniz Limanlarında Seferi Avı” başlıklı haberine göre, Sayıştay Başkanı’nın seferilik sistemiyle ilgili raporunda 11 bin RMMO seferisinin, adresleri bilinmemesinden dolayı görev çağrı belgesi ulaştırılamadığı için halen üniversite öğrencisi veya yurt dışında çalışıyor göründüğüne dikkat çekilmişti.

Politis Rum Sözcü Prodromos Prodromu’nun Sayıştay Başkanlığı’nın RMMO’daki seferilik sistemiyle ilgili raporunun yayınlanması ile bazı güvenlik konuları ortaya çıktığı noktasında Savunma Bakanı Savvas Angelidis görüş birliği içerisinde olduğunu yazdı.

Habere göre Prodromu; “gerçekten de devletin güvenliği konusu var ve muhtemelen bazı bilgiler kamuoyuna verilmemeliydi” dedi, rapordan ifade edilen yetersizliklerin ve on yıllardır varlığını sürdüren pratik yetersizlikler olduğunu belirtti.

(ŞA/HÖ)