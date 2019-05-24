Hava Trafik Kontrolünde Yeni Düzenlemeler

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Rum hava trafik kontrolörleri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında varılan mutabakat ile, hava trafik kontrolü konusunda taraflar arasındaki mevcut anlaşmaları değiştirecek yasal çerçevede uzlaşıldığı haber verildi.
Fileleftheros’a göre, çerçeve esasen iki yasa tasarısından oluşuyor. Tasarılardan biri sivil havacılık ile ilgili ve hava trafik kontrolünde yetkinin, yeni örgüte devredilmesini, ikincisi de şirket şeklinde bir devlet hava trafik kontrol örgütü kurulmasını öngörüyor.
(ŞA/HA)