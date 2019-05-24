Hava Trafik Kontrolünde Yeni Düzenlemeler

Lefkoşa, 24 Mayıs 19 (.): Rum hava trafik kontrolörleri ile Ulaştırma Bakanlığı arasında varılan mutabakat ile, hava trafik kontrolü konusunda taraflar arasındaki mevcut anlaşmaları değiştirecek yasal çerçevede uzlaşıldığı haber verildi.

Fileleftheros’a göre, çerçeve esasen iki yasa tasarısından oluşuyor. Tasarılardan biri sivil havacılık ile ilgili ve hava trafik kontrolünde yetkinin, yeni örgüte devredilmesini, ikincisi de şirket şeklinde bir devlet hava trafik kontrol örgütü kurulmasını öngörüyor.



Ulaştırma Bakanlığı’nın bu yasal çerçeveyi, dün, incelenmek üzere Rum Meclisi Ulaştırma Komitesi’ne gönderdiğini belirten gazete, genel kurulun oyuna sunmadan önce tarafların aralarında uzlaşı sağlaması için iki yıldır ilgili düzenlemeleri iade eden meclisin, bu sefer, AP seçimlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştireceği birleşimde konuyu ivedi gündeme almasının beklendiğini yazdı.(ŞA/HA)