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Hastanın Doktorsuzluktan Öldüğü İddiaları..

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Larnaka Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Ksilotimbu sakini 44 yaşındaki Kostas Petru’nun, doktor ihmalinden öldüğü yönünde şikayetlerin bulunduğu belirtildi. 

Hastanın Doktorsuzluktan Öldüğü İddiaları..

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Larnaka Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Ksilotimbu sakini 44 yaşındaki Kostas Petru’nun, doktor ihmalinden öldüğü yönünde şikayetlerin bulunduğu belirtildi. 

05 Temmuz 2019 Cuma 08:12
Hastanın Doktorsuzluktan Öldüğü İddiaları..

Lefkoşa, 5 Temmuz 19 : Larnaka Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybeden Ksilotimbu sakini 44 yaşındaki Kostas Petru’nun, doktor ihmalinden öldüğü yönünde şikayetlerin bulunduğu belirtildi. 
Alithia gazetesi manşetten ve iç sayfada verdiği “44 Yaşındaki İki Çocuk Babası, Hastanede Yardımsız Öldü-Pnömolog Bulamadılar-Doktor Gittiği Zaman Geç Kalınmıştı” başlıklı haberinde, Larnaka Hastanesi’nde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Kostas Petru’nun, erkek kardeşi Petros Petru’nun, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu’nun da hazır bulunduğu televizyon programına katılarak, kardeşinin doktor ihmalinden öldüğü yönünde ciddi suçlamalarda bulunduğunu yazdı.
Habere göre Petros Petru, kardeşinin solunum yetmezliği şikayetiyle, 24 Haziran’da sabah 06.30’da Larnaka Hastanesi’nin acil servisine başvurduğunu, 10.30’a kadar orada kaldığını ve orada kendisine röntgen filmi çekildikten sonra, ciğerlerinde sorun olduğunun kendisine iletildiğini ve daha sonra evine gönderildiğini ifade etti.
Petru, kardeşinin ertesi günü sabaha yakın yine hastaneye başvurduğunu, öğle saatlerine kadar acil serviste tutulduğunu, daha sonra ise ortopedi bölümü olan beşinci kata taşındığını, bir sonraki gün uyku apnesi nedeniyle başka kata götürüldüğünü, daha sonraki gün ise yine yedinci kata taşındığını belirtti.

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Kardeşinin hastanede bulunduğu Perşembe gününden Cumartesi gününe kadar,  göğüs hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilmesi için sürekli talepte bulunmalarına karşın, göğüs hastalıkları uzmanının olmadığı bahanesiyle hiçbir doktorun, kardeşini muayene etmediğini belirten Petros Petru, kardeşinin nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle çaresiz yardım istediğini ancak hiç kimsenin gelmediğini söyledi.
Petru, kardeşinin hastanede bulunduğu Cumartesi günü solunum şokuna girdiğini, saatlerce bekletildikten sonra trakeostomi için ameliyata alındığını ancak orada hayatını kaybettiğini ifade etti.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanı Konstantinu Yoannu ise aynı programda, konuyla ilgili disiplin soruşturması başlatacağını belirtti.
(FK/SEL)
 

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