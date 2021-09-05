Harmancı’dan Haravgi gazetesine röportaj

Haravgi gazetesine röportaj veren Harmancı, pandeminin karşılıklı temaslarını olumsuz etkilediğini, ancak temasların durmadığını ifade ederken, pandeminin ilişkilerin geliştirilmesi açısından fırsata dönüştürülmesi gerektiğini ve iki toplumun işbirliğiyle, pandemiyle mücadelede daha iyi organize olunabileceğini belirtti.

Harmancı, bu bağlamda örnekler vererek, Covid-19 testi yapılabilecek ortak alanlar ile ortak stratejik inovasyon merkezleri oluşturulabileceğini söyledi.

İki toplumlu bir çalışma olan “Pedieo Parkı” ile ilgili çalışmalara dair bilgilendirme de yapan Harmancı, bu parkın hedefinin, Kıbrıs’taki iki toplumu eğlence faaliyetleri aracılığıyla birbirine yakınlaştırmak olduğunu; 2018’de Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Konstandinos Yorgacis ile aynı noktada buluştuklarını, ancak 2020’de AB’nin farklı bir projeyle geldiğini ve bölgede “akıllı geçiş noktası” yapılmasını önerdiğini kaydetti.

Habere göre Harmancı, Baf Kapısı ve Mağusa Kapısı bölgelerinde geçiş kapısı açılması gerektiğini ifade ederken, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da hayalleri gerçekleştirmek ve barış için mücadele etmek gerektiğini belirtti.