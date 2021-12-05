Haravgi: “Anastasiadis hükümeti Maraş konusunu bir kenara bıraktı”

“Maraş kökenli Rumların artık kimsenin kapalı bölge Maraş konusuyla ve genel olarak da Kıbrıs sorununun geleceğiyle ilgilenmediği konusunda hayal kırıklığı ifade ettiklerini” yazan gazete, Maraş kökenli Rumların “herhangi bir eylemde bulunulmamasının bölücü bir çözüme yol açtığı konusunda korku duyduklarını ve artık geriye kalan tek şeyin, kurtarabileceğini kurtarmak için Maraş kökenli her Rum’un ve her göçmenin kişisel mücadelesi olduğunu ifade ettiklerini” iletti.

Haberde Maraş kökenli Rumların, meydana gelen durum konusunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ve Anastasiadis’in Crans Montana’dan bu yana izlediği politikaya sorumluluk yüklemelerinin dikkate değer olduğu da belirtildi.





