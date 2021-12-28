Haralambus: “İki toplumlu ve iki bölgeli federasyon için ortak eylem hedefine bağlıyız”

Fileleftheros gazetesi, Haralambus’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye dün yaptığı açıklamada, PEO’nun bazı Kıbrıslı Türk sendikalar ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle, PEO’daki liderlik değişimi ve yeni yıl münasebetiyle temaslar yaptığını söylediğini yazdı.

Habere göre Haralambus, yaptıkları temaslarda Kıbrıslı Türk sendikal örgütlerin, “kemer sıkma politikalarını, pahalılığı ve fakirliği” protesto etmek ve Kıbrıs Türk toplumu kimliğini korumak için verdiklerinı belirttikleri mücadeleye destek verdiklerini kaydetti.





