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Haralambus: “İki toplumlu ve iki bölgeli federasyon için ortak eylem hedefine bağlıyız”

Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu PEO’nun Genel Sekreteri Sotirula Haralambus’un, PEO ile Kıbrıs Türk sendikal örgütlerin dün, Kıbrıs sorununun iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde çözülmesi hedefiyle ortak eylemde bulunmaya bağlı olduklarını teyit ettiklerini söylediği bildirildi.

28 Aralık 2021 Salı 12:00
Haralambus: “İki toplumlu ve iki bölgeli federasyon için ortak eylem hedefine bağlıyız”

Fileleftheros gazetesi, Haralambus’un Rum Haber Ajansı KİPE’ye dün yaptığı açıklamada, PEO’nun bazı Kıbrıslı Türk sendikalar ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki akademisyenlerle, PEO’daki liderlik değişimi ve yeni yıl münasebetiyle temaslar yaptığını söylediğini yazdı.
Habere göre Haralambus, yaptıkları temaslarda Kıbrıslı Türk sendikal örgütlerin, “kemer sıkma politikalarını, pahalılığı ve fakirliği” protesto etmek ve Kıbrıs Türk toplumu kimliğini korumak için verdiklerinı belirttikleri mücadeleye destek verdiklerini kaydetti.

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DEV-İŞ sendikasıyla sürekli işbirliği içerisinde olduklarına ve ortak eylem programları bulunduğuna işaret eden Haralambus, Güney Kıbrıs’ta iş arayan Kıbrıslı Türkleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 28.12.2021 12:58
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