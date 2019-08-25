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Haralambos Ellinas “afrodit” Yatağındaki Doğal Gazın Ticari Açıdan Yaşayabilirliğinin Kanıtlanması Gerektiğini Söyledi

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 : Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) eski başkanı ve hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer alan 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağındaki doğal gazın ticari açıdan yaşayabilirliğinin kanıtlanması gerektiğini söyledi.

Haralambos Ellinas “afrodit” Yatağındaki Doğal Gazın Ticari Açıdan Yaşayabilirliğinin Kanıtlanması Gerektiğini Söyledi

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 : Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) eski başkanı ve hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer alan 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağındaki doğal gazın ticari açıdan yaşayabilirliğinin kanıtlanması gerektiğini söyledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:11
Haralambos Ellinas “afrodit” Yatağındaki Doğal Gazın Ticari Açıdan Yaşayabilirliğinin Kanıtlanması Gerektiğini Söyledi

Lefkoşa, 25 Ağustos 19 : Rum Devlet Hidrokarbon Şirketi (KRETİK) eski başkanı ve hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer alan 12’nci parseldeki “Afrodit” yatağındaki doğal gazın ticari açıdan yaşayabilirliğinin kanıtlanması gerektiğini söyledi.

Ellinas, Alithia gazetesinde yer alan demecinde, Rum Hükümetinin enerji programına ve yapılması beklenen sondajlara değindi.

Afrodit doğal gazının, boru hattıyla Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine taşınmasının ve sıvılaştırılmış doğal gaz şeklinde ihraç edilmesinin planlandığını anımsatan Ellinas, ilgili haberlere göre, bunun dünya piyasasında satışlar için, tek rekabetçi seçenek olduğunu ifade etti.

Ellinas, bu noktaya ulaşılması için, elle tutulur önemli adımlar atılması gerektiğini kaydetti.

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Ellinas, doğal gaz ihracatının yapılmasına ulaşmaları için uzun bir yol almaları gerektiğini ve bunu başarmaları halinde ise, doğal gazın dünya piyasasındaki düşük fiyatıyla birlikte, beklenen gelirlerin düşük olacağına da dikkati çekti.

Gazeteye demecinde başka endişe verici ve önemli sıkıntılar bulunduğundan da söz eden Ellinas, Mısır’daki doğal gaz artışının çok hızlı bir tempoda ilerlediğini ve Mısır MEB’inde “Zohr” isimli devasa bir yatağın keşfedilmesiyle ülkenin doğal gaz konusunda güçlü bir duruma gelmekle kalmayıp, sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatını da arkasında bıraktığını belirtti.

Ellinas, şu ana kadar gerçekleştirilen aynı zamanda gelecekteki keşiflerden istifade edilmesinin en iyi yolunun, Vasiliko’da bir sıvılaştırma terminali inşa edilmesi olduğuna da işaret etti.

Ellinas, Rum MEB’inde daha fazla keşif yapılmasına ilişkin iyi belirtiler bulunduğunu da sözlerine ekledi.

(İY/HA)                           

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