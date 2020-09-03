Hapishanedeki Aşırı Kalabalık Nedeniyle Cezasını Çekmesi İçin Yunanistan’a Gönderilecek

Rum Merkezi Cezaevi’nin aşırı kalabalık olması nedeniyle Kıbrıs vatandaşı olan bir kişinin, cezasını çekmesi için Yunanistan’a gönderilmek istendiğini belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Merkezi Cezaevi’nin aşırı kalabalık olması nedeniyle Kıbrıs vatandaşı olan Hristu T. (59) isimli bir kişinin, ailesinden koparılarak, cezasını çekmesi için Yunanistan’a gönderileceğini yazdı.

Habere göre bahse konu mahkumun kızı Yiota T. Rum Adalet Bakanı’na bir mektup göndererek konuya insani açıdan yaklaşılmasını ve aile bağlarının korunması gerektiğini ifade etti.

Gazete mahkumun, 30 yıl önce Suriye’den geldiğini 2000 yılında vatandaş olduğunu, daha sonra ekonomik nedenlerden dolayı Yunanistan’a gittiğini ve burada aracında 2 Somali vatandaşının tespit edilmesi üzerine yabancıların ülkeye yasa dışı girmesine yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandığını, ancak kendisinin oto-stop neticesinde bu kişiler aracına aldığını söylediğini yazdı.

Yargılanmasının gecikmesi üzere aile ve işinin burada olması nedeniyle Güney Kıbrıs’a geri döndüğünü, 2014 yılında ise gıyabında 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak Yunanistan tarafından iadesinin istendiğini yazan gazete konunun yarın Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde ele alınacağını belirtti.

Habere göre mahkumun avukatı, Rum Adalet Bakanlığı’ndan müvekkilinin Güney Kıbrıs’ta kalmasını ve cezasını burada yerine getirmesini talep ederken, Adalet Bakanlığı ise hapishanedeki aşırı kalabalık nedeniyle bunun mümkün olmadığını ifade etti.