Hami Aksoy’un Açıklaması Rum Basınında Geniş Yer Buldu

Lefkoşa, 10 Haziran 19 (.): TC Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Hami Aksoy’un dün yaptığı “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı özel şirketlerle doğal gaz gelir paylaşımı anlaşması yapması kabul edilemez” açıklaması Rum basınında geniş yer buldu.

Gazeteler haberi şu başlıklarla servis etti:



Haravgi “Sondajlarla İlgili Türk Meydan Okumaları” ve “Türk Dışişleri Bakanlığı: Yavuz ve Fatih Sondaj Gemileri Yakında Sondajlara Başlayacak”; Fileleftheros “Anlaşma Hoşlarına Gitmedi!.. Türkiye Kıbrıslı Türklere Pay Verilmediğini Düşündüğünden Protesto Ediyor… Türk Dışişleri Bakanlığı: Fatih ve Yavuz Yakında Sondajlara Başlayacak”; Alithia “Türk Dışişleri Bakanlığı Doğal Gaz Gelirleriyle İlgili Anlaşmayı Reddediyor”(ŞA/FEZ)