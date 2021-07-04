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Halkın yüzde 82’si icraatlarından memnun değil

Rum halkının yüzde 82’si Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorunundaki icraatlarının tatmin edici olmadığına inanıyor. 

04 Temmuz 2021 Pazar 13:00
Halkın yüzde 82’si icraatlarından memnun değil

Ankete katılanların yüzde 78’i üçüncü dönem için başkanlığa aday olması halinde oy vermeyeceği Anastasiadis’in son kabine değişikliğini “çok kötü” bulanların oranı ise yüzde 58.
Halkın yüzde 72’si 2023’te seçilecek Rum Yönetimi Başkanı’nın vizyon sahibi olmasını, geçmişte çakılı kalmayıp geleceğe bakabilmesini, yüzde 69’u yolsuzluk konularıyla ilgili bir sıkıntısı olmamasını, yüzde 56’sı Kıbrıs sorununu çözmeye hazır olmasını, yüzde 36’sı gençlerin sorunlarına çözümler getirebilmesi ve yüzde 26’sı da hiçbir partiye ait olmamasını istiyor. 
Politis, RetailZoom isimli çevrimiçi platform tarafından Güney Kıbrıs genelinden 18 yaş ve üzeri 785 kişinin katılımıyla 30 Haziran-2 Temmuz döneminde yapılan “Başkan Her Şeyi Yanlış Yaptı” başlıklı anketin sonuçlarını aktardı.
Habere göre, katılımcılar “son genel seçimlerden kimin galip çıktığına inanıyorsunuz” sorusuna yüzde 33 oranında “DİSİ”, yüzde 27 oranında “KİMSE”, yüzde 26 oranında “ELAM”, yüzde 10 oranında DİPA, yüzde 3 oranında “Görüşüm yok” cevabını verdi. Bu soruya AKEL, DİKO veya EDEK diyenlerin oranı ise yüzde “0”.
2023’te yapılacak başkanlık seçiminde yeni başkanı hangi üç kriterle seçecekleri sorulduğunda (birden çok cevap hakkı kullanıldı) katılımcıların yüzde 72’si “dünün değil yarının Kıbrıs’ı hakkında konuşabilsin”, yüzde 69’u “hakkında yolsuzluk suçlaması olmasın”, yüzde 56’sı “Kıbrıs sorununu çözmeye hazır olsun”, yüzde 36’sı “gençlerin sorunlarına çözüm getirsin”, yüzde 35’i “yeni ve eğitimli olsun”, yüzde 26’sı “partilerden bağımsız olsun”, yüzde 6’sı “partisinin desteğine sahip olsun” dedi, yüzde 1’i cevap vermek istemedi.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu yönetme şeklini nasıl buldukları sorulan katılımcıların yüzde 54’ü “Hiç tatmin edici değil”, yüzde 28’i “Tatmin edici değil”, yüzde 14’ü “Tatmin edici” ve yüzde 4’ü “Mükemmel” cevabını verdi.
Anastasiadis’in son kabine değişikliğini nasıl yorumladıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 30’undan “Çok kötü”, yüzde 28’inden “Kötü”, yüzde 30’undan “Orta”, yüzde 9’undan “İyi” ve yüzde 3’ünden “Çok iyi” cevabı alındı. 

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Anastasiadis üçüncü kez başkanlığa talip olması halinde oy verip vermeyecekleri sorulan katılımcılardan yüzde 78’i “Oy vermeyeceğim”, yüzde 13’ü “Oy vereceğim” cevabı verdi. Yüzde 9 ise cevap vermemeyi seçti.
Eski Adalet Bakanı Emiliu Yoliti ile ilgili ortaya çıkan konuyu nasıl yorumladıkları sorulduğunda yüzde 42’si “başkan onu atamakla yanlış yaptı”, yüzde 27’si “istifa etmekle iyi etti”, yüzde 16’sı “böyle bir atamayı kendisi kabul etmemeliydi”, yüzde 5’i “atamayı kabul ederek kariyerini mahvetti”, yüzde 5’i “görüşüm yok”, yüzde 3’ü “başkanın imajına zarar verdi” ve yüzde 2’si de “istifa etmekle yanlış yaptı” cevabını verdi.
Annita Dimitriu’nun ilk Rum Meclis Başkanı seçilmesinin ülke açısından olumlu mu olumsuz mu olduğu sorusuna yüzde 50 “olumlu”, yüzde 39 “ne olumlu ne olumsuz”, yüzde 9 “olumsuz” cevabı geldi, yüzde 2 cevap vermedi.
2023’te seçiminde yeni başkanın merkez sağdan mı yoksa merkez soldan mı çıkması gerektiği sorusuna yüzde 52 “merkez sağ”,  yüzde 22 “merkez sol” cevabı geldi.  Yüzde 10 “hiçbiri” derken yüzde 16 cevap vermek istemedi.
Bağımsız başkan adayına oy verir miydiniz sorusuna yüzde 77 “veririm”, yüzde 11 “vermem” cevabı geldi. Katılımcıların yüzde 12’si cevap vermek istemedi. 

 

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Son Güncelleme: 04.07.2021 13:16
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