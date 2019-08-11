Halc İcra Direktörü Endy Zeminidis İle Söyleşi

Lefkoşa, 11 Ağustos 19 : Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemenidis, East Med projesinin, Güney Kıbrıs’ı, ABD’nin ortağı yaptığını belirtti.

Kathimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC) İcra Direktörü Endy Zemenidis, Doğu Akdeniz gazını Avrupa'ya ulaştırmayı hedefleyen Yunanistan, Güney Kıbrıs, İsrail ve İtalya’nın da dahil olduğu doğalgaz boru hattı “East-Med” projesi konusundaki görüşlerini aktardı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde East Med yasasının kabul edilmesine bağlı olarak Zeminidis, 2014 yılında o dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’in Ada’ya ziyareti sırasında yapmış olduğu ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın stratejik ortağı olduğu şeklindeki açıklamasının, East Med yasasıyla öze dönüştürüldüğünü ifade etti.

Zeminidis, 52 yılın ardından ilk kez bir ABD Başkan Yardımcısı’nın Ada’yı ziyaret ettiğine dikkati çekerken Biden’in ziyareti sırasında, enerji boyutuna ve hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesine vurgu yaparak, “Kıbrıs”ı, İsrail ve Mısır arasında “köprüye” dönüştürme konusunda cesaretlendirdiğini belirtti.



Zeminidis, “Doğu Akdeniz’de enerji ve güvenliğinde ortaklık ilişkisine” ilişkin yasanınbölgedeki Türk “saldırganlığının” göğüslenmesi ve güvenlik konusunda ,ABD’nin yardımını güçlendirdiğini savundu.Zeminidis, “East Med” yasasının, ayrıca bölgedeki Amerikan politikasında bir değişime de işaret ettiğini söyledi.(FK/ÖK)